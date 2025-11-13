DroneShield-Aktie implodiert – Chefs liquidieren ALLES!

Der Auslöser war eine am Mittwoch veröffentlichte Pflichtmitteilung, aus der hervorging, dass CEO Oleg Vornik, Chairman Peter James und Direktor Jethro Marks in den vergangenen Tagen sämtliche ihrer Stammaktien verkauft haben. Vornik trennte sich laut Filing von 14,8 Millionen Aktien im Gegenwert von rund 50 Millionen AUD, James und Marks veräußerten ebenfalls ihre Incentive-Aktien im Umfang von etwa 12,4 bzw. 4,9 Millionen AUD. Nach den Transaktionen halten die drei Führungskräfte nur noch Performance Shares und Optionen. Unter Anlegern löste der Schritt erhebliche Verunsicherung aus – zumal er in eine Phase operativer Stärke fällt.

Die DroneShield-Aktie ist in dieser Woche erneut unter starken Druck geraten. Am Donnerstag sackten die Papiere um mehr als 31 Prozent ab und erreichten mit 2,25 AUD den niedrigsten Stand seit vier Monaten. Erstmals seit April fiel das Papier zudem klar unter die 200-Tage-Linie. Seit dem Rekordhoch von 6,70 AUD zu Jahresbeginn hat die Aktie rund zwei Drittel ihres Werts verloren.

Die Vertrauenslage hatte bereits zuvor gelitten. Zu Beginn der Woche musste DroneShield eine eigene Meldung über einen "neuen" Auftrag in Höhe von 7,6 Millionen AUD zurückziehen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass es sich um eine ältere Bestellung handelte, die irrtümlich erneut veröffentlicht wurde. Der daraufhin ausgelöste Kurssprung verpuffte vollständig. Die Episode zeigte, wie sensibel der Markt inzwischen auf die Kommunikation des Unternehmens reagiert.

Operativ läuft das Geschäft weiter gut. DroneShield meldete im jüngsten Quartal ein rekordhohes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal sowie einen positiven operativen Cashflow. Seit Jahresbeginn wurden 78 Aufträge gewonnen – mehr als im gesamten Vorjahr – und die durchschnittliche Auftragsgröße hat sich verdoppelt. Bis Ende 2026 will das Unternehmen seine Produktionskapazitäten nahezu verfünffachen.

Gleichzeitig belasten Kapitalmaßnahmen das Sentiment. Erst vor wenigen Wochen gab DroneShield die Ausgabe von rund 31 Millionen neuen Aktien bekannt, nachdem bereits im August eine Platzierung von 104 Millionen Aktien erfolgt war. Die wiederholte Verwässerung verstärkt bei vielen Anlegern den Eindruck eines ambitionierten, aber hochpreisigen Wachstumsmodells: Dem Börsenwert von rund 2 Milliarden Euro steht ein Umsatz von knapp 52 Millionen Euro gegenüber.

DroneShield reagierte am Donnerstag auf den Kurssturz und betonte, die gemeldeten Insidertransaktionen stünden "nicht im Zusammenhang mit der Wachstumsperspektive des Unternehmens". Ein größerer Teil der Belegschaft erhalte Performance-Optionen, und die operative Entwicklung bleibe unverändert positiv. Das Board habe die Mitteilung genehmigt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





