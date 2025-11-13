    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDun & Bradstreet Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Dun & Bradstreet Holdings
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fehlende Datenqualität gefährdet Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen

    Frankfurt am Main (ots) - Eine aktuelle Studie von Dun & Bradstreet zeigt, dass
    deutsche Industrieunternehmen, insbesondere aus dem produzierenden und
    verarbeitenden Bereich, trotz ihrer führenden Rolle bei der Automatisierung
    weiterhin mit erheblichen Datenlücken kämpfen: Nur ein Viertel (25 Prozent) kann
    vorhandene Informationen für fundierte Geschäftsentscheidungen nutzen. Dies
    beeinträchtigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Fähigkeit, flexibel auf
    Störungen und Veränderungen zu reagieren.

    Daten ohne Nutzen: Wenn Automatisierung am Fundament scheitert

    Die Studie belegt, dass Datenqualität, Integration und Nutzbarkeit derzeit die
    größten Barrieren für Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Nur 10
    Prozent der befragten Unternehmen haben zentrale Prozesse wie
    Lieferantenbewertungen, Risikoanalysen oder Kundenmanagement vollständig
    automatisiert, der Rest arbeitet mit manuellen oder teilautomatisierten
    Workflows. Gleichzeitig sehen sich viele Hersteller mit wachsender
    regulatorischer Komplexität konfrontiert: Vorschriften zu Nachhaltigkeit,
    Lieferkettensorgfalt und internationalem Handel erhöhen den Druck, Transparenz
    und Compliance datenbasiert abzusichern.

    "Deutsche Industrieunternehmen investieren massiv in Technologie, aber zu oft
    bleibt der Erkenntnisgewinn aus", erklärt Björn Gerster, Head of Manufacturing
    bei Dun & Bradstreet. "Ohne saubere, integrierte Daten können weder KI noch
    Automatisierung ihre Wirkung entfalten. Das könnte die Resilienz, Effizienz und
    die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gleichermaßen gefährden."

    Lieferketten mit blinden Flecken

    Auch bei der Transparenz in den Lieferketten zeigt die Studie Nachholbedarf.
    Zwar überwachen deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich am häufigsten
    ihre mehrstufigen Lieferketten, doch nur rund 13 Prozent verfügen über eine
    vollständige Sicht bis in die tieferen Zulieferstrukturen. 85 Prozent der
    befragten Hersteller verfolgen inzwischen Nearshoring-Strategien, um
    Abhängigkeiten zu reduzieren und die Kontrolle über kritische Lieferanten zu
    stärken. Gleichzeitig hat nur ein Viertel der Unternehmen (27 Prozent) Zugang zu
    Daten über Zölle und Drittparteien.

    "Viele Unternehmen stehen beim Thema Datenreife an einem Wendepunkt. Ohne
    konsolidierte Datenquellen fehlt die Grundlage, um auf neue regulatorische
    Anforderungen oder Marktveränderungen schnell zu reagieren. Und ohne
    automatisierte Prozesse geraten Effizienz und Skalierbarkeit schnell an ihre
    Grenzen. Datenqualität ist längst keine Frage mehr, sondern eine zentrale
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fehlende Datenqualität gefährdet Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen Eine aktuelle Studie von Dun & Bradstreet zeigt, dass deutsche Industrieunternehmen, insbesondere aus dem produzierenden und verarbeitenden Bereich, trotz ihrer führenden Rolle bei der Automatisierung weiterhin mit erheblichen Datenlücken kämpfen: …