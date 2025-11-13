Fehlende Datenqualität gefährdet Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen
Frankfurt am Main (ots) - Eine aktuelle Studie von Dun & Bradstreet zeigt, dass
deutsche Industrieunternehmen, insbesondere aus dem produzierenden und
verarbeitenden Bereich, trotz ihrer führenden Rolle bei der Automatisierung
weiterhin mit erheblichen Datenlücken kämpfen: Nur ein Viertel (25 Prozent) kann
vorhandene Informationen für fundierte Geschäftsentscheidungen nutzen. Dies
beeinträchtigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Fähigkeit, flexibel auf
Störungen und Veränderungen zu reagieren.
Daten ohne Nutzen: Wenn Automatisierung am Fundament scheitert
Daten ohne Nutzen: Wenn Automatisierung am Fundament scheitert
Die Studie belegt, dass Datenqualität, Integration und Nutzbarkeit derzeit die
größten Barrieren für Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Nur 10
Prozent der befragten Unternehmen haben zentrale Prozesse wie
Lieferantenbewertungen, Risikoanalysen oder Kundenmanagement vollständig
automatisiert, der Rest arbeitet mit manuellen oder teilautomatisierten
Workflows. Gleichzeitig sehen sich viele Hersteller mit wachsender
regulatorischer Komplexität konfrontiert: Vorschriften zu Nachhaltigkeit,
Lieferkettensorgfalt und internationalem Handel erhöhen den Druck, Transparenz
und Compliance datenbasiert abzusichern.
"Deutsche Industrieunternehmen investieren massiv in Technologie, aber zu oft
bleibt der Erkenntnisgewinn aus", erklärt Björn Gerster, Head of Manufacturing
bei Dun & Bradstreet. "Ohne saubere, integrierte Daten können weder KI noch
Automatisierung ihre Wirkung entfalten. Das könnte die Resilienz, Effizienz und
die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gleichermaßen gefährden."
Lieferketten mit blinden Flecken
Auch bei der Transparenz in den Lieferketten zeigt die Studie Nachholbedarf.
Zwar überwachen deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich am häufigsten
ihre mehrstufigen Lieferketten, doch nur rund 13 Prozent verfügen über eine
vollständige Sicht bis in die tieferen Zulieferstrukturen. 85 Prozent der
befragten Hersteller verfolgen inzwischen Nearshoring-Strategien, um
Abhängigkeiten zu reduzieren und die Kontrolle über kritische Lieferanten zu
stärken. Gleichzeitig hat nur ein Viertel der Unternehmen (27 Prozent) Zugang zu
Daten über Zölle und Drittparteien.
"Viele Unternehmen stehen beim Thema Datenreife an einem Wendepunkt. Ohne
konsolidierte Datenquellen fehlt die Grundlage, um auf neue regulatorische
Anforderungen oder Marktveränderungen schnell zu reagieren. Und ohne
automatisierte Prozesse geraten Effizienz und Skalierbarkeit schnell an ihre
Grenzen. Datenqualität ist längst keine Frage mehr, sondern eine zentrale
Lieferketten mit blinden Flecken
