Fehlende Datenqualität gefährdet Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrieunternehmen

Frankfurt am Main (ots) - Eine aktuelle Studie von Dun & Bradstreet zeigt, dass

deutsche Industrieunternehmen, insbesondere aus dem produzierenden und

verarbeitenden Bereich, trotz ihrer führenden Rolle bei der Automatisierung

weiterhin mit erheblichen Datenlücken kämpfen: Nur ein Viertel (25 Prozent) kann

vorhandene Informationen für fundierte Geschäftsentscheidungen nutzen. Dies

beeinträchtigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Fähigkeit, flexibel auf

Störungen und Veränderungen zu reagieren.



Daten ohne Nutzen: Wenn Automatisierung am Fundament scheitert





Die Studie belegt, dass Datenqualität, Integration und Nutzbarkeit derzeit diegrößten Barrieren für Fortschritt und Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Nur 10Prozent der befragten Unternehmen haben zentrale Prozesse wieLieferantenbewertungen, Risikoanalysen oder Kundenmanagement vollständigautomatisiert, der Rest arbeitet mit manuellen oder teilautomatisiertenWorkflows. Gleichzeitig sehen sich viele Hersteller mit wachsenderregulatorischer Komplexität konfrontiert: Vorschriften zu Nachhaltigkeit,Lieferkettensorgfalt und internationalem Handel erhöhen den Druck, Transparenzund Compliance datenbasiert abzusichern."Deutsche Industrieunternehmen investieren massiv in Technologie, aber zu oftbleibt der Erkenntnisgewinn aus", erklärt Björn Gerster, Head of Manufacturingbei Dun & Bradstreet. "Ohne saubere, integrierte Daten können weder KI nochAutomatisierung ihre Wirkung entfalten. Das könnte die Resilienz, Effizienz unddie Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gleichermaßen gefährden."Lieferketten mit blinden FleckenAuch bei der Transparenz in den Lieferketten zeigt die Studie Nachholbedarf.Zwar überwachen deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich am häufigstenihre mehrstufigen Lieferketten, doch nur rund 13 Prozent verfügen über einevollständige Sicht bis in die tieferen Zulieferstrukturen. 85 Prozent derbefragten Hersteller verfolgen inzwischen Nearshoring-Strategien, umAbhängigkeiten zu reduzieren und die Kontrolle über kritische Lieferanten zustärken. Gleichzeitig hat nur ein Viertel der Unternehmen (27 Prozent) Zugang zuDaten über Zölle und Drittparteien."Viele Unternehmen stehen beim Thema Datenreife an einem Wendepunkt. Ohnekonsolidierte Datenquellen fehlt die Grundlage, um auf neue regulatorischeAnforderungen oder Marktveränderungen schnell zu reagieren. Und ohneautomatisierte Prozesse geraten Effizienz und Skalierbarkeit schnell an ihreGrenzen. Datenqualität ist längst keine Frage mehr, sondern eine zentrale