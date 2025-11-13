Höhenflug von Rolls-Royce verliert an Steigungswinkel

Die Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown fanden zwar nichts an den Zahlen zu beanstanden. Gestiegene Flugstunden der Triebwerke wirkten sich weiterhin günstig auf die Umsatzentwicklung aus, während die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge profitierten.

LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Höhenflug der Aktien von Rolls-Royce , die sich seit Jahresbeginn in der Spitze vervierfacht hatten, hat mit den jüngsten Zahlen einen Dämpfer erhalten. Zuletzt sank der Wert um 0,9 Prozent und bestätigte damit die Seitwärtsbewegung, in die er seit Ende Oktober eingeschwenkt ist.

Zudem habe das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt. Für eine leichte Verstimmung sorge aber die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, hieß es von Jefferies. Angesichts der Chance auf überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 im Rahmen der Jahreszahlen im Februar stelle jede Schwäche der Aktie jedoch eine Kaufchance dar./mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 13,04 auf Tradegate (13. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,43 %. Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 104,68 Mrd.. Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 13,000GBP was eine Bandbreite von -20,63 %/+3,17 % bedeutet.



