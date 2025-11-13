AKTIE IM FOKUS
Höhenflug von Rolls-Royce verliert an Steigungswinkel
- Rolls-Royce-Aktien seit Jahresbeginn stark gestiegen.
- Jüngste Zahlen führten zu 0,9% Rückgang der Aktie.
- Analysten sehen Kaufchance trotz fehlendem Rückkauf.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Höhenflug der Aktien von Rolls-Royce , die sich seit Jahresbeginn in der Spitze vervierfacht hatten, hat mit den jüngsten Zahlen einen Dämpfer erhalten. Zuletzt sank der Wert um 0,9 Prozent und bestätigte damit die Seitwärtsbewegung, in die er seit Ende Oktober eingeschwenkt ist.
Die Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown fanden zwar nichts an den Zahlen zu beanstanden. Gestiegene Flugstunden der Triebwerke wirkten sich weiterhin günstig auf die Umsatzentwicklung aus, während die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge profitierten.
Zudem habe das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt. Für eine leichte Verstimmung sorge aber die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, hieß es von Jefferies. Angesichts der Chance auf überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 im Rahmen der Jahreszahlen im Februar stelle jede Schwäche der Aktie jedoch eine Kaufchance dar./mf/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 13,04 auf Tradegate (13. November 2025, 10:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 104,68 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 13,000GBP was eine Bandbreite von -20,63 %/+3,17 % bedeutet.
https://www.airliners.de/rolls-royce-werk-dahlewitz-ausbauen/84251
Ich stimme dir in allem zu.
Die breite Aufstellung macht RR natürlich interessant. Wir haben meiner Meinung nach jetzt ein paar Wochen konsolidiert im hohen Bereich. Der Rüstungssektor läuft eher ruhig aktuell (siehe RHM oder HEN, alle schwankend und eher runter). Aber was bei RR seit einiger Zeit treibt ist Nuclear und SMR (Small modular reactors)