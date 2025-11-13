AKTIE IM FOKUS
Erholung von Heidelberger Druck nimmt Fahrt auf
- Aktien von Heidelberger Druck steigen auf 2,16 Euro.
- 62% der Kurskorrektur seit Oktober aufgeholt.
- Analyst empfiehlt Kauf, Kursziel bei 2,40 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung der Aktien von Heidelberger Druck ist am Donnerstag mit einem Sprung auf 2,16 Euro rasant weitergegangen. Mit weiteren 12 Prozent Plus haben die Papiere des Maschinenbauers inzwischen 62 Prozent ihrer Kurskorrektur seit Anfang Oktober wieder aufgeholt - eine Fibonacci-Zahl.
Analyst Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg hatte am Mittwochnachmittag im Nachgang des Halbjahresberichts zum Kauf geraten und sein Kursziel von 2,40 Euro bestätigt.
"Die Aktie erscheint uns nach der Konsolidierung günstig bewertet", schrieb der Experte. Die Profitabilität habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und ein Erreichen der Jahresziele werde immer wahrscheinlicher./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,80 % und einem Kurs von 2,145 auf Tradegate (13. November 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +11,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 604,09 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +0,81 %/+0,81 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberger Druckmaschinen. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.
Freudensprünge sind das ja heute morgen nicht! Ich bleibe erstmal draußen, da ja an der Börse die Zukunft zählt.
Das hat audo doch vor wenigen Tagen (am 29.10.) hier eingestellt. Wenn du das nicht glaubst, solltest du doch erst einmal begründen, warum.
Großauftrag
Bild: https://assets.wallstreet-online.de/frontend/img/icons/icons/eye-alt.svg 197 https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20140698-grossauftrag-heidelberg-amperfied-uebernimmt-betriebsfuehrung-ladeinfrastruktur-siemens-energy-deutschland/4#comments
HEIDELBERG/Amperfied übernimmt die Betriebsführung der Ladeinfrastruktur von Siemens Energy in Deutschland
Grüße