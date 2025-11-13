Erholung von Heidelberger Druck nimmt Fahrt auf

"Die Aktie erscheint uns nach der Konsolidierung günstig bewertet", schrieb der Experte. Die Profitabilität habe die Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen und ein Erreichen der Jahresziele werde immer wahrscheinlicher./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,80 % und einem Kurs von 2,145 auf Tradegate (13. November 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um +11,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 604,09 Mio..

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,0000EUR. Von den letzten 4 Analysten der Heidelberger Druckmaschinen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von +0,81 %/+0,81 % bedeutet.