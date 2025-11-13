    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon
    RBC stuft Formycon auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Formycon nach Quartalszahlen des Biosimilar-Herstellers mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Wie schon zuvor angenommen, hänge die Erreichung der bestätigten Jahresziele stark vom Schlussquartal ab, schrieb Natalia Webster am Donnerstag./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:24 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:24 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 21,20EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Natalia Webster
    Analysiertes Unternehmen: Formycon
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 51
    Kursziel alt: 51
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



