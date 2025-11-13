DroneShield - Aktie stürzt rapide ab - 13.11.2025

Die DroneShield Aktie ist bisher um -18,60 % auf 1,4620€ gefallen. Das sind -0,3340 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -18,60 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -44,69 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -33,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -60,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +197,41 % erlebt.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -33,23 % 1 Monat -60,89 % 3 Monate -44,69 % 1 Jahr +159,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die durch Insiderverkäufe und Bedenken der Anleger belastet ist. Gleichzeitig wird die hohe Verkaufs-Pipeline von 2,55 Milliarden USD als potenzieller positiver Faktor hervorgehoben, während einige Nutzer die Möglichkeit großer Aufträge in der Zukunft betonen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Aktie hat bereits gezeigt, wie explosiv sie laufen kann. Jetzt stehen Auslieferungen, Patente und neue Märkte an. Oft sind Konsolidierungsphasen die ruhigsten Momente – bevor es wieder losgeht

Erreicht die Almonty-Aktie bald ein neues Allzeithoch? Zuletzt hatten Analysten die Aktie der Wolfram-Perle mit rund 20 % Potenzial zum Kauf empfohlen. Schon in wenigen Jahren sollen mehr als 600 Mio. CAD umgesetzt werden. Mit der jüngsten …

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.