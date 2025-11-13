    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    DroneShield - Aktie stürzt rapide ab - 13.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die DroneShield Aktie bisher Verluste von -18,60 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Die DroneShield Aktie ist bisher um -18,60 % auf 1,4620 gefallen. Das sind -0,3340  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -18,60 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die DroneShield Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -44,69 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -33,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -60,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +197,41 % erlebt.

    DroneShield Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -33,23 %
    1 Monat -60,89 %
    3 Monate -44,69 %
    1 Jahr +159,72 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die durch Insiderverkäufe und Bedenken der Anleger belastet ist. Gleichzeitig wird die hohe Verkaufs-Pipeline von 2,55 Milliarden USD als potenzieller positiver Faktor hervorgehoben, während einige Nutzer die Möglichkeit großer Aufträge in der Zukunft betonen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 906 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



