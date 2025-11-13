AIXTRON Aktie verliert deutlich an Wert - 13.11.2025

Die AIXTRON Aktie ist bisher um -4,76 % auf 18,610€ gefallen. Das sind -0,930 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +12,62 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +41,29 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +13,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in AIXTRON eine positive Entwicklung von +27,11 % erlebt.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,20 % 1 Monat +45,72 % 3 Monate +41,29 % 1 Jahr +36,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, die kürzlich über 20 Euro gestiegen ist, was auf den KI-Boom zurückgeführt wird. Nutzer äußern Bedenken zur finanziellen Stabilität von Wolfspeed, einem wichtigen Kunden, und dessen Investitionsfähigkeit. Zudem ziehen sich Leerverkäufer zurück, was als positives Signal gewertet wird. Überlegungen zu möglichen Übernahmen, insbesondere durch ASML, heizen die Spekulationen über die zukünftige Entwicklung der Aktie weiter an.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,11 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 13.11.2025 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 14,00 auf 17,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Trotz des erneuten Optimismus für Galliumnitrid-Halbleiter sieht der ab sofort für die Aktie zuständige Analyst Om …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.