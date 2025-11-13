    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 13.11.2025

    Am 13.11.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +5,47 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +5,47 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,47, mit einem Plus von +5,47 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei RENK Group einen Gewinn von +1,77 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -1,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,05 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +242,66 % erlebt.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,42 %
    1 Monat -18,05 %
    3 Monate +1,77 %
    1 Jahr +204,27 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,64 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 13.11. - FTSE Athex 20 stark +3,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Renks Auftragsbestand entspricht jetzt dem Fünffachen des Jahresumsatzes


    Renk steigert Umsatz, Marge und Auftragseingang deutlich. Besonders die Defense-Sparte setzt neue Maßstäbe – und sorgt für historische Planbarkeit.

    JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe …

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    -2,31 %
    +3,83 %
    -13,14 %
    +3,16 %
    +223,95 %
    +298,84 %
