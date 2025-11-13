Lynas Rare Earths Aktie weiter im Aufwärtstrend - 13.11.2025

Die Lynas Rare Earths Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,80 % auf 8,0880€ zulegen. Das sind +0,2960 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lynas Rare Earths Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,0880€, mit einem Plus von +3,80 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Lynas Rare Earths einen Gewinn von +7,23 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +9,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lynas Rare Earths +108,55 % gewonnen.

Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,38 % 1 Monat -29,48 % 3 Monate +7,23 % 1 Jahr +73,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die Unterstützung bei 7,33 Euro gefunden hat, während die bei 8,10 Euro nicht gehalten hat. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Unterstützung bei 6 Euro hin. Zudem wird die Expansion durch neue Partnerschaften in den USA als positiv bewertet. Unsicherheiten im chinesisch-amerikanischen Abkommen über Seltene Erden könnten ebenfalls die Kursentwicklung beeinflussen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,14 Mrd. € wert.

Im Zollkrieg zwischen den USA und China hat die chinesische Regierung der US-Administration gezeigt, wer am längeren Rohstoffhebel sitzt. Durch den vorläufig auf zwölf Monate befristeten Zollfrieden mit Wiedereinsetzung der beidseitigen …

Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.