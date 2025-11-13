    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLynas Rare Earths AktievorwärtsNachrichten zu Lynas Rare Earths

    Besonders beachtet!

    697 Aufrufe 697 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lynas Rare Earths Aktie weiter im Aufwärtstrend - 13.11.2025

    Am 13.11.2025 ist die Lynas Rare Earths Aktie, bisher, um +3,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.

    Besonders beachtet! - Lynas Rare Earths Aktie weiter im Aufwärtstrend - 13.11.2025
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Lynas Rare Earths ist ein Schlüsselakteur im globalen Markt für Seltene Erden, mit einzigartiger Positionierung außerhalb Chinas und starker Nachfrage in Technologiebranchen.

    Lynas Rare Earths Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Die Lynas Rare Earths Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,80 % auf 8,0880 zulegen. Das sind +0,2960  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lynas Rare Earths Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,0880, mit einem Plus von +3,80 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Lynas Rare Earths einen Gewinn von +7,23 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lynas Rare Earths Aktie damit um +9,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lynas Rare Earths +108,55 % gewonnen.

    Lynas Rare Earths Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,38 %
    1 Monat -29,48 %
    3 Monate +7,23 %
    1 Jahr +73,70 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lynas Rare Earths Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Lynas Rare Earths Aktie, die Unterstützung bei 7,33 Euro gefunden hat, während die bei 8,10 Euro nicht gehalten hat. Technische Analysen deuten auf eine mögliche Unterstützung bei 6 Euro hin. Zudem wird die Expansion durch neue Partnerschaften in den USA als positiv bewertet. Unsicherheiten im chinesisch-amerikanischen Abkommen über Seltene Erden könnten ebenfalls die Kursentwicklung beeinflussen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Lynas Rare Earths eingestellt.

    Zur Lynas Rare Earths Diskussion

    Informationen zur Lynas Rare Earths Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Lynas Rare Earths Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,14 Mrd. € wert.

    Aufbau von Rohstoffreserven als nächster Kurstreiber – Graphano Energy, Lynas Rare Earths, Uranium Energy


    Im Zollkrieg zwischen den USA und China hat die chinesische Regierung der US-Administration gezeigt, wer am längeren Rohstoffhebel sitzt. Durch den vorläufig auf zwölf Monate befristeten Zollfrieden mit Wiedereinsetzung der beidseitigen …

    Lynas Rare Earths Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lynas Rare Earths Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lynas Rare Earths Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lynas Rare Earths

    +2,73 %
    +4,37 %
    -33,40 %
    +3,42 %
    +76,01 %
    +32,03 %
    +286,82 %
    +1.459,05 %
    +210,15 %
    ISIN:AU000000LYC6WKN:871899



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lynas Rare Earths Aktie weiter im Aufwärtstrend - 13.11.2025 Am 13.11.2025 ist die Lynas Rare Earths Aktie, bisher, um +3,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lynas Rare Earths Aktie.