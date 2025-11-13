BayWa Aktie bricht massiv ein - 13.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die BayWa Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -16,76 % im Minus. Die Talfahrt der BayWa Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -18,20 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,0300€, mit einem Minus von -16,76 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BayWa ist ein führendes Handels- und Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen Agrar, Energie und Bau. Es bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen, darunter Agrarprodukte, erneuerbare Energien und Baustoffe. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Unternehmen wie Cargill und ADM. BayWas Alleinstellungsmerkmal ist seine Diversifikation und der Fokus auf erneuerbare Energien.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BayWa Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -66,56 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -35,85 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -53,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BayWa -66,68 % verloren.

BayWa Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -35,85 % 1 Monat -53,36 % 3 Monate -66,56 % 1 Jahr -59,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BayWa Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der BayWa Aktie, die bei 3,08 € eine neue Unterstützung gefunden hat. Die Rolle institutioneller Investoren und deren Verkaufsverbot wird thematisiert. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Bewertung, insbesondere das Kurs-Buchwert-Verhältnis und einen negativen Buchwert. Einige Teilnehmer hoffen auf einen Turnaround, wenn sich die Marktbedingungen stabilisieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BayWa eingestellt.

Informationen zur BayWa Aktie

Es gibt 36 Mio. BayWa Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,59 Mio. € wert.

BayWa Aktie jetzt kaufen?

Ob die BayWa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BayWa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.