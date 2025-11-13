JOST Werke Aktie startet durch - 13.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die JOST Werke Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,54 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der JOST Werke Aktie. Nach einem Plus von +1,13 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 52,80€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von JOST Werke in den letzten drei Monaten Verluste von -2,67 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in JOST Werke eine positive Entwicklung von +9,32 % erlebt.

JOST Werke Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,13 % 1 Monat -2,48 % 3 Monate -2,67 % 1 Jahr +17,82 %

Informationen zur JOST Werke Aktie

Es gibt 15 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 792,68 Mio. € wert.

Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke hat auch im dritten Quartal von der jüngsten Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 56 Prozent auf 383 Millionen Euro, wie das im SDax …

JOST Werke SE's financial prowess shines as it reports a stellar 56% revenue surge in Q3 2025, driven by strategic acquisitions and robust organic growth. With a 40% rise in adjusted EBIT and a significant boost in free cash flow, JOST is on a …

Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.