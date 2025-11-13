    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media

    Besonders beachtet!

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    ProSiebenSat.1 Media - Aktie legt am 13.11.2025 stark zu

    Am 13.11.2025 ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie, bisher, um +4,01 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ProSiebenSat.1 Media Aktie.

    Besonders beachtet! - ProSiebenSat.1 Media - Aktie legt am 13.11.2025 stark zu
    Foto: Matthias Balk - dpa

    ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

    ProSiebenSat.1 Media Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.11.2025

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie notiert aktuell bei 5,1150 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,01 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1970  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ProSiebenSat.1 Media Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,1150, mit einem Plus von +4,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ProSiebenSat.1 Media Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -36,95 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -3,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ProSiebenSat.1 Media einen Rückgang von -0,20 %.

    ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,52 %
    1 Monat -11,79 %
    3 Monate -36,95 %
    1 Jahr -1,79 %

    Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

    Joko Winterscheidt kehrt zurück: Neue Staffel von 'Wer stiehlt mir die Show?'


    Die beliebte Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt wird in ihre elfte Staffel gehen. ProSieben hat die Produktion von sechs neuen Folgen angekündigt, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. In jeder Episode …

    ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ProSiebenSat.1 Media

    +0,72 %
    -1,22 %
    -14,97 %
    -37,99 %
    +2,96 %
    -42,72 %
    -60,81 %
    -89,96 %
    -41,85 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ProSiebenSat.1 Media - Aktie legt am 13.11.2025 stark zu Am 13.11.2025 ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie, bisher, um +4,01 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ProSiebenSat.1 Media Aktie.