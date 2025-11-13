ProSiebenSat.1 Media - Aktie legt am 13.11.2025 stark zu

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie notiert aktuell bei 5,1150€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,01 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1970 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ProSiebenSat.1 Media Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,97 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,1150€, mit einem Plus von +4,01 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

ProSiebenSat.1 Media ist ein führendes europäisches Medienunternehmen mit Fokus auf TV-Sender, Streaming und digitale Plattformen. Es ist einer der größten TV-Anbieter in Deutschland, konkurriert mit RTL, ARD, ZDF und internationalen Streaming-Diensten. Das Unternehmen zeichnet sich durch die Kombination von traditionellen und digitalen Medien sowie lokale Inhalte aus.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die ProSiebenSat.1 Media Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -36,95 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -3,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ProSiebenSat.1 Media einen Rückgang von -0,20 %.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,52 % 1 Monat -11,79 % 3 Monate -36,95 % 1 Jahr -1,79 %

Informationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

Die beliebte Fernsehsendung "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt wird in ihre elfte Staffel gehen. ProSieben hat die Produktion von sechs neuen Folgen angekündigt, die im Frühjahr 2026 ausgestrahlt werden sollen. In jeder Episode …

ProSiebenSat.1 Media Aktie jetzt kaufen?

Ob die ProSiebenSat.1 Media Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ProSiebenSat.1 Media Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.