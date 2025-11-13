Prismo Metals erhöht Finanzierung für Silver-King Bohrungen deutlich!

Silber geht wieder in Richtung neuer Rekordhochs und viele Silberfirmen profitieren von dieser Entwicklung. So auch die kanadische Prismo Metals (CSE PRIZ / WKN A2QEGD).

Das Unternehmen von CEO Alain Lambert, das unter anderem die ehemals produzierende Silver King-Mine in Arizona, USA, auf weitere Edelmetallvorkommen untersucht, ist seit dem Tief zu Mitte des Jahres bereits um rund 178% gestiegen.

Das Interesse an Prismo und deren Projekten – unter anderem noch ein äußerst vielversprechendes Kupferprojekt ebenfalls in Arizona – zeigt sich aber nicht nur im Handel an der Börse. Denn wie die Gesellschaft soeben meldet, hat man eine vor Kurzem angekündigte Finanzierung auf Grund des großen Andrangs von 12,5 auf 17,45 Mio. Einheiten erhöht!

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie zu 0,10 CAD sowie einem Warrant, der für einen Zeitraum von 36 Monaten zum Kauf einer weiteren Prismo-Aktie zum Kurs von 0,175 berechtigt. Damit fließen Prismo brutto 1,745 Mio. CAD zu. Zudem geht man davon aus, in den nächsten Tagen noch einmal zusätzliche Einheiten im Gegenwert von rund 125.000 CAD auszugeben.

Das Unternehmen wird die frischen Finanzmittel vor allem in Bohrungen auf der Silver King-Mine investieren. Von dort hatte Prismo Ende September nach Entnahme von Proben Silberwerte von 619 g/t und 511 g/t aus dem Bereich des Silver-King-Schachts sowie 757 g/t Silber in einer neu beschriebenen polymetallischen Ader gemeldet. Begleitet wurden die Silbergehalte von 1,5 % Kupfer (Cu), 6,7 % Blei (Pb) und 11,5 % Zink (Zn). In einer separaten Replacement-Zone wurden zudem Kupfergehalte zwischen 1,11 % und 2,43 % gemessen.

Wir freuen uns schon auf den hoffentlich zeitnah erfolgenden Bohrbeginn!



Jetzt keine Goldinvest.de-News mehr verpassen!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Prismo Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Prismo Metals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Prismo Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Prismo Metals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.