BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat die Einigung der Koalition auf das Wehrdienstgesetz begrüßt und will am 1. Januar mit dem Projekt starten. "Andere europäische Länder, gerade im Norden, zeigen, dass das Prinzip Freiwilligkeit mit Attraktivität verbunden funktioniert - und ich erwarte das bei uns ganz genau so", sagte er nach Fraktionssitzungen von Union und SPD im Bundestag.

Pistorius betonte die Bedeutung der vereinbarten, flächendeckenden Musterung. Dafür gebe es konkrete Pläne. So solle ein erstes Ergebnis mit Empfehlungen möglichst noch am Tag der Untersuchung vorgelegt werden. Für die Wehrerfassung sei aber auch schon der Fragebogen wichtig, der an junge Menschen verschickt werden soll.

"Grund zur Sorge, Grund zur Angst gibt es nicht", sagte Pistorius. "Weil die Lehre ist ganz klar: Je abschreckungs- und verteidigungsfähiger unsere Streitkräfte sind, durch Bewaffnung durch Ausbildung und durch Personal, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass wir überhaupt Partei eines Konfliktes werden - und damit ist allen gedient, das ist die Erfahrung aus dem Kalten Krieg. Deswegen gibt es gar keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen."/cn/DP/stk



