    ROUNDUP

    Cancom verdient mehr als erwartet - Aktie erholt sich deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • Cancom Umsatz wächst nur um 0,3% auf 423,9 Mio. €
    • Ebitda fiel um fast 13% auf 27 Mio. Euro im Q3
    • Aktienkurs stieg um 7% auf 25,65 Euro, Jahresplus 10%
    ROUNDUP - Cancom verdient mehr als erwartet - Aktie erholt sich deutlich
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom kämpft weiter mit einer zurückhaltenden Investitionsneigung der Kunden. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich mit plus 0,3 Prozent auf 423,9 Millionen Euro kaum, wie das SDax-Unternehmen aus München am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel zudem um fast 13 Prozent auf 27 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt aber noch einen deutlicheren Rückgang befürchtet. Die Aktie legte nach Handelsbeginn deutlich zu.

    Der Aktienkurs stieg am Vormittag um knapp sieben Prozent auf 25,65 Euro. Damit baute das Papier das Plus seit Jahresbeginn auf über zehn Prozent aus. Im Jahresverlauf hatte es aber mehrfach deutliche Rücksetzer gegeben, weil sich die Hoffnung auf eine Belebung der Nachfrage von Firmen und Behörden bisher kaum erfüllt hat.

    Vorstandschef Rüdiger Rath sprach laut Mitteilung zwar von "Anzeichen einer Stabilisierung und Erholung". Er sieht den Konzern angesichts des üblicherweise saisonal starken vierten Quartals auch in der Spur zu den im Juli gesenkten Jahreszielen. Allerdings sei die Investitionsbereitschaft von Kunden aus dem privaten wie öffentlichen Sektor weiterhin verhalten, hieß es von Cancom.

    Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 9,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun 7,6 Millionen Euro./men/mis/stk

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

