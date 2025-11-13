ROUNDUP
Cancom verdient mehr als erwartet - Aktie erholt sich deutlich
- Cancom Umsatz wächst nur um 0,3% auf 423,9 Mio. €
- Ebitda fiel um fast 13% auf 27 Mio. Euro im Q3
- Aktienkurs stieg um 7% auf 25,65 Euro, Jahresplus 10%
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom kämpft weiter mit einer zurückhaltenden Investitionsneigung der Kunden. Der Umsatz wuchs im dritten Quartal im Jahresvergleich mit plus 0,3 Prozent auf 423,9 Millionen Euro kaum, wie das SDax-Unternehmen aus München am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel zudem um fast 13 Prozent auf 27 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt aber noch einen deutlicheren Rückgang befürchtet. Die Aktie legte nach Handelsbeginn deutlich zu.
Der Aktienkurs stieg am Vormittag um knapp sieben Prozent auf 25,65 Euro. Damit baute das Papier das Plus seit Jahresbeginn auf über zehn Prozent aus. Im Jahresverlauf hatte es aber mehrfach deutliche Rücksetzer gegeben, weil sich die Hoffnung auf eine Belebung der Nachfrage von Firmen und Behörden bisher kaum erfüllt hat.
Vorstandschef Rüdiger Rath sprach laut Mitteilung zwar von "Anzeichen einer Stabilisierung und Erholung". Er sieht den Konzern angesichts des üblicherweise saisonal starken vierten Quartals auch in der Spur zu den im Juli gesenkten Jahreszielen. Allerdings sei die Investitionsbereitschaft von Kunden aus dem privaten wie öffentlichen Sektor weiterhin verhalten, hieß es von Cancom.
Unter dem Strich sank der Nettogewinn von 9,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor auf nun 7,6 Millionen Euro./men/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CANCOM SE Aktie
Die CANCOM SE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,96 % und einem Kurs von 25,40 auf Tradegate (13. November 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CANCOM SE Aktie um +11,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,80 %.
Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE bezifferte sich zuletzt auf 813,10 Mio..
CANCOM SE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der CANCOM SE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -3,10 %/+35,66 % bedeutet.
Trotz solch wichtiger Nachrichten und obwohl CANCOM so viele eigene Aktien zurückkauft, fällt der Aktienkurs weiterhin – das ist wirklich schwer zu verstehen.
Aktienrückkaufprogramm 2025: Volumen und Potenzielle Wirkung
Die CANCOM SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, dessen Volumen und potenzielle Auswirkungen wie folgt sind:
Gesamtmenge der zurückgekauften Aktien
Der Vorstand der CANCOM SE hat am 9. September 2025 beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.
* Anzahl der zurückzukaufenden Aktien: Insgesamt 3.151.543 eigene Aktien (treasury shares).
* Anteil am Grundkapital: Dies entspricht einem Anteil von bis zu 10 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.
Voraussichtliche prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs
Es ist unmöglich, eine exakte prozentuale Auswirkung auf den Aktienkurs vorherzusagen. Die tatsächliche Kursentwicklung hängt von vielen Faktoren ab (Marktlage, Geschäftszahlen, allgemeine Stimmung).
Dennoch gilt ein Aktienrückkaufprogramm als klares positives Signal und unterstützt den Aktienkurs typischerweise aus folgenden Gründen:
* Reduzierung des Angebots: Durch den Rückkauf und die anschließende Einziehung der Aktien sinkt die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Aktien. Bei gleichbleibender Nachfrage führt eine Angebotsverknappung tendenziell zu steigenden Kursen.
* Steigerung des Gewinns pro Aktie (EPS): Bleibt der Unternehmensgewinn konstant, verteilt er sich nach dem Rückkauf auf weniger Aktien. Der Gewinn pro Aktie (EPS) steigt dadurch automatisch. Dies macht die Aktie fundamental attraktiver.
* Vertrauenssignal des Managements: Ein Aktienrückkauf wird von Anlegern als starkes Zeichen gewertet, dass das Management das Unternehmen für unterbewertet hält und von seiner zukünftigen finanziellen Stärke überzeugt ist.
Da CANCOM ein so substanzielles Volumen von bis zu 10% des Grundkapitals zurückkauft, ist dies ein sehr deutlicher Schritt, der dem Aktienkurs in der Regel eine starke Stütze bietet und das Anlegervertrauen fördert.
Die CANCOM a+d IT Solutions GmbH konnte die öffentliche Ausschreibung zur Lieferung und Servicierung der Schulnotebooks für sich entscheiden und wird ein geplantes Abnahmevolumen von voraussichtlich 160.000 Geräten bis Ende 2028 erfüllen.
Zwtl.: Einheitliche Ausstattung für digitales Lernen
Zum Einsatz in den Schulen in Österreich kommt das Lenovo Notebook V14 der vierten Generation. Es verfügt über ein 14-Zoll- Display, einen AMD-Prozessor und Windows 11. Die Ausstattung ist auf die Anforderungen des Unterrichtsalltags abgestimmt. Die Einhaltung aller relevanten Qualitäts- und Sicherheitsstandards wurde geprüft und bestätigt. Ergänzt wird das Notebook durch eine 4-jährige Hardware-Garantie.
Bereits im Schuljahr 2024/25 basierten über 50 % der eingesetzten Schulgeräte auf Windows-Systemen. Seit 2024 liefert CANCOM a+d auch die Windows-Tablets von Lenovo an Schulen in ganz Österreich. Die standardisierten Schulnotebooks und -Tablets, kombiniert mit den umfassenden CANCOM-Dienstleistungen, gewährleisten eine einheitliche technologische Ausstattung für alle Schüler:innen und ermöglichen ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Diese Lösung erleichtert außerdem die nahtlose Integration in die bestehende IT-Infrastruktur der Schulen, unterstützt den reibungslosen Einsatz digitaler Lernsysteme und fördert die effiziente Umsetzung pädagogischer Konzepte.
Die Auslieferung der Geräte für das Schuljahr 2025/26 startet wenige Wochen nach Schulbeginn direkt an den Schulstandort. Diese werden dort dann entsprechend an die Schüler:innen verteilt.
