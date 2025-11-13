Bilfinger - Aktie schießt in die Höhe +8,75 % - 13.11.2025

Die Bilfinger Aktie notiert aktuell bei 98,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,75 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,95 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bilfinger Aktie. Nach einem Plus von +1,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 98,80€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

Obwohl sich die Bilfinger Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -6,71 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um -1,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,80 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Bilfinger auf +97,40 %.

Bilfinger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,99 % 1 Monat -9,80 % 3 Monate -6,71 % 1 Jahr +103,58 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,71 Mrd. € wert.

Das Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) ist für den Dax am Donnerstag zunächst kein Treiber mehr. In der ersten Handelsstunde auf Xetra notierte der deutsche Leitindex zuletzt knapp im Plus bei 24.400 Punkten. Das …

Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal von einer höheren Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie profitiert. "Mit unserer Strategie, die Effizienz und Nachhaltigkeit unserer Kunden zu verbessern, sind wir auf …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bilfinger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.