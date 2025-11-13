Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann (FOTO)

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group
    Gütersloh (ots) -

    - Der Bertelsmann-Vorstand tritt zum 1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas
    Rabe an
    - Aufsichtsratsvorsitzender Christoph Mohn würdigt Thomas Coesfeld als
    erfolgreichen unternehmerischen Manager
    - Clément Schwebig zieht zum 1. Mai 2026 als künftiger CEO der RTL Group in den
    Bertelsmann-Vorstand ein

    Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann. Das hat der
    Aufsichtsrat des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und
    Bildungsunternehmens entschieden. Der 35-jährige Bertelsmann-Vorstand tritt zum
    1. Januar 2027 die Nachfolge von Thomas Rabe (60) an, dessen Vertrag am 31.
    Dezember 2026 nach 15 Jahren als CEO endet. Thomas Coesfeld ist seit 2023 CEO
    des Unternehmensbereichs BMG und gehört seit 2024 dem Bertelsmann-Vorstand an.
    Der Aufsichtsrat hat zudem Clément Schwebig (48) als designierten CEO der RTL
    Group mit Wirkung zum 1. Mai 2026 in den Vorstand von Bertelsmann berufen.

    Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Bertelsmann, erklärt: "Im
    Namen des Aufsichtsrats gratuliere ich Thomas Coesfeld zu seiner Ernennung zum
    künftigen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann. Als Unternehmer und Manager
    bringt er alle Voraussetzungen mit, um Bertelsmann erfolgreich zu führen und die
    Kontinuität des Unternehmens zu sichern. Ich habe Thomas Coesfeld in den
    vergangenen zehn Jahren bei Bertelsmann als unternehmerischen Manager
    kennengelernt. Er hat das Musikgeschäft BMG in den letzten Jahren auf ein
    deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau gebracht und noch konsequenter auf
    das Streaming-Zeitalter ausgerichtet. Sein Amtsantritt markiert einen
    Generationswechsel in der Führung von Bertelsmann. Ich wünsche Thomas Coesfeld
    viel Erfolg und eine sichere unternehmerische Hand."

    Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Ich freue mich über
    die Entscheidung des Aufsichtsrats und gratuliere Thomas Coesfeld im Namen des
    gesamten Vorstands. Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammen,
    und ich werde alles tun, um einen reibungslosen Führungswechsel sicherzustellen.
    Die Führung von Bertelsmann wird bei ihm und seinem Team in guten Händen
    liegen."

    Thomas Coesfeld, CEO von BMG und künftiger Vorstandsvorsitzender von
    Bertelsmann, sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat und insbesondere dessen
    Vorsitzendem Christoph Mohn für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich
    sehr darauf, die Verantwortung für die Führung von Bertelsmann zu übernehmen. Es
    ist eine Herausforderung, bei der ich auf die Unterstützung des gesamten
    Vorstands, des Top-Managements und aller Mitarbeitenden setzen werde."

    Zur Berufung von Clément Schwebig in den Bertelsmann-Vorstand sagt der
