Thomas Coesfeld wird neuer Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann (FOTO)

Hier aufgelistet die Key Facts aus den HJ Bericht.

Im Prinzip haben sie sich eine Prognosesenkung "angekündigt" wenn der Werbemarkt / Einnahmen nicht im HJ2 bei RTL steigt.

Und das wissen wir nun mal nicht.

Aber der Rest der Fakten läßt mich nicht "schwarz" sehen, vor allem Streaming scheint gut zulaufen und zur 5€ Sonderdividende gibts es bestimmt 1.5-2€ noch als reguläre Div. oben drauf.

Also wo soll der Kurs schon stehen zur HV 2026 ? Ich denke (deutlich) höher als gestern 😊

Und dann muss jeder selbst entscheiden, verkaufen oder Div. mit nehmen.





https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/rtl-group-interim-results-2025/





H1/2025: RTL Group beschleunigt Transformation durch dynamisches Streaming-Wachstum, langfristige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom und Akquisition von Sky Deutschland

Streaming-Wachstum: Anzahl der zahlenden Abonnenten stieg um 15,3 Prozent auf 7,2 Millionen; Streaming-Umsatz wuchs um 27,0 Prozent; Streaming-Anlaufverluste wurden im ersten Halbjahr 2025 auf 34 Millionen Euro mehr als halbiert

Langfristige Fortführung der Streaming-Partnerschaft mit der Deutschen Telekom bis mindestens 2030

Geplante Akquisition von Sky Deutschland (DACH), um das Streaming-Geschäft der RTL Group deutlich auszubauen und ihre Erlösströme weiter zu diversifizieren

Signifikante Wertschaffung: Verkauf von RTL Nederland an DPG Media für 1,1 Milliarden Euro abgeschlossen; erwartete Dividende aus der Transaktion in Höhe von 5 Euro pro Aktie

H1/2025: Gesamtumsatz in Höhe von 2,8 Milliarden Euro (H1/2024: 2,9 Milliarden Euro); Adjusted EBITA in Höhe von 160 Millionen Euro (H1/2024: 172 Millionen Euro), durch Kostendisziplin weitgehend im Rahmen der Erwartungen

TV-Werbeumsatz sank um 6,9 Prozent, Digital-Werbeumsatz stieg um 27,1 Prozent im ersten Halbjahr 2025

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Anstieg des Adjusted EBITA auf rund 780 Millionen Euro, sofern – wie derzeit erwartet – der TV-Werbeumsatz der RTL Group im zweiten Halbjahr 2025 um 2 bis 3 Prozent steigt



