Finanzstudie unter Paaren
Über Geld spricht man doch (FOTO)
Hannover (ots) -
- 98 Prozent aller Paare in Deutschland wollen in Beziehungen offen über
Finanzen sprechen
- Eine Mehrheit von 54 Prozent hat sich noch nie über Finanzen gestritten
- Selbst ist die Liebe: 75 Prozent wollen auch in einer Beziehung finanziell
selbstbestimmt bleiben
- Aber: 69 Prozent der Paare sind auch der Meinung, dass Geld in der Beziehung
geteilt werden sollte
- Paare blicken pessimistisch auf die gesetzliche Rente: Nur 25 Prozent glauben
an eine ausreichende staatliche Altersabsicherung
Geld und Liebe - alles andere als ein Widerspruch. Fast alle Paare in
Deutschland sprechen offen darüber. Und Streit? Gibt es weniger als gedacht. Bei
der Frage Finanzen zusammenlegen oder unabhängig bleiben offenbart sich ein
scheinbares Paradox. Einblicke zum Thema Geld und Beziehung liefert eine neue
repräsentative Studie des Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select mit dem
Meinungsforschungsinstitut YouGov. Deutschlandweit wurden mehr als 1.000
Personen in Beziehungen befragt.
Jeder Dritte spricht wöchentlich über Geld
Geld als Tabuthema? Das war einmal - zumindest in festen Partnerschaften. Eine
überwältigende Mehrheit von 98 Prozent der Befragten ist der Meinung, dass in
einer Beziehung offen über Finanzthemen gesprochen werden sollte. Jeder Dritte
spricht sogar mindestens einmal pro Woche darüber. Top-Themen: Die monatlichen
Fixkosten (86 Prozent) und die Höhe des Gehalts (79 Prozent). Folglich wissen
nur 4 Prozent der Befragten nicht, wie viel ihr Partner oder ihre Partnerin
verdient. Aber: Davon kennen immerhin doppelt so viele Frauen wie Männer die
Einkommenshöhe ihres Partners oder ihrer Partnerin nicht.
"Die Offenheit, über Geld zu sprechen, nimmt in allen Lebensbereichen zu", sagt
Christian Linnewedel, Geschäftsführer Swiss Life Select. "Das betrifft heute
auch die Liebe - und zwar über alle Generationen hinweg. Themen wie
Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Ausgabenplanung sind elementarer
Bestandteil der gemeinsamen Lebensplanung. Dabei sollte jede und jeder selbst
für das Alter vorsorgen - am besten gemeinsam mit einem Finanzexperten oder
einer Finanzexpertin. Ein offener Austausch darüber legt das Fundament für
Stabilität und Sicherheit innerhalb der Beziehung."
Beziehungskiller Geld? Mehr als die Hälfte streitet nie über Finanzen
Beim Geld hört die Freundschaft auf, heißt es oft. Gilt das auch für die Liebe?
Zwar sorgen Finanzen bei immerhin 45 Prozent mindestens selten für Konflikte,
aber nur 2 Prozent geben an, regelmäßig über Geldthemen zu streiten. 54 Prozent
