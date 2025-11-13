    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYougov AktievorwärtsNachrichten zu Yougov

    Finanzstudie unter Paaren

    Über Geld spricht man doch (FOTO)

    Hannover (ots) -

    - 98 Prozent aller Paare in Deutschland wollen in Beziehungen offen über
    Finanzen sprechen
    - Eine Mehrheit von 54 Prozent hat sich noch nie über Finanzen gestritten
    - Selbst ist die Liebe: 75 Prozent wollen auch in einer Beziehung finanziell
    selbstbestimmt bleiben
    - Aber: 69 Prozent der Paare sind auch der Meinung, dass Geld in der Beziehung
    geteilt werden sollte
    - Paare blicken pessimistisch auf die gesetzliche Rente: Nur 25 Prozent glauben
    an eine ausreichende staatliche Altersabsicherung

    Geld und Liebe - alles andere als ein Widerspruch. Fast alle Paare in
    Deutschland sprechen offen darüber. Und Streit? Gibt es weniger als gedacht. Bei
    der Frage Finanzen zusammenlegen oder unabhängig bleiben offenbart sich ein
    scheinbares Paradox. Einblicke zum Thema Geld und Beziehung liefert eine neue
    repräsentative Studie des Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select mit dem
    Meinungsforschungsinstitut YouGov. Deutschlandweit wurden mehr als 1.000
    Personen in Beziehungen befragt.

    Jeder Dritte spricht wöchentlich über Geld

    Geld als Tabuthema? Das war einmal - zumindest in festen Partnerschaften. Eine
    überwältigende Mehrheit von 98 Prozent der Befragten ist der Meinung, dass in
    einer Beziehung offen über Finanzthemen gesprochen werden sollte. Jeder Dritte
    spricht sogar mindestens einmal pro Woche darüber. Top-Themen: Die monatlichen
    Fixkosten (86 Prozent) und die Höhe des Gehalts (79 Prozent). Folglich wissen
    nur 4 Prozent der Befragten nicht, wie viel ihr Partner oder ihre Partnerin
    verdient. Aber: Davon kennen immerhin doppelt so viele Frauen wie Männer die
    Einkommenshöhe ihres Partners oder ihrer Partnerin nicht.

    "Die Offenheit, über Geld zu sprechen, nimmt in allen Lebensbereichen zu", sagt
    Christian Linnewedel, Geschäftsführer Swiss Life Select. "Das betrifft heute
    auch die Liebe - und zwar über alle Generationen hinweg. Themen wie
    Risikoabsicherung, Altersvorsorge und Ausgabenplanung sind elementarer
    Bestandteil der gemeinsamen Lebensplanung. Dabei sollte jede und jeder selbst
    für das Alter vorsorgen - am besten gemeinsam mit einem Finanzexperten oder
    einer Finanzexpertin. Ein offener Austausch darüber legt das Fundament für
    Stabilität und Sicherheit innerhalb der Beziehung."

    Beziehungskiller Geld? Mehr als die Hälfte streitet nie über Finanzen

    Beim Geld hört die Freundschaft auf, heißt es oft. Gilt das auch für die Liebe?
    Zwar sorgen Finanzen bei immerhin 45 Prozent mindestens selten für Konflikte,
    aber nur 2 Prozent geben an, regelmäßig über Geldthemen zu streiten. 54 Prozent
