Über Geld spricht man doch (FOTO)

Hannover (ots) -



- 98 Prozent aller Paare in Deutschland wollen in Beziehungen offen über

Finanzen sprechen

- Eine Mehrheit von 54 Prozent hat sich noch nie über Finanzen gestritten

- Selbst ist die Liebe: 75 Prozent wollen auch in einer Beziehung finanziell

selbstbestimmt bleiben

- Aber: 69 Prozent der Paare sind auch der Meinung, dass Geld in der Beziehung

geteilt werden sollte

- Paare blicken pessimistisch auf die gesetzliche Rente: Nur 25 Prozent glauben

an eine ausreichende staatliche Altersabsicherung



Geld und Liebe - alles andere als ein Widerspruch. Fast alle Paare in

Deutschland sprechen offen darüber. Und Streit? Gibt es weniger als gedacht. Bei

der Frage Finanzen zusammenlegen oder unabhängig bleiben offenbart sich ein

scheinbares Paradox. Einblicke zum Thema Geld und Beziehung liefert eine neue

repräsentative Studie des Finanzberatungsunternehmens Swiss Life Select mit dem

Meinungsforschungsinstitut YouGov. Deutschlandweit wurden mehr als 1.000

Personen in Beziehungen befragt.





