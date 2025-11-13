    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHapag-Lloyd AktievorwärtsNachrichten zu Hapag-Lloyd
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Reederei habe zwar bei den operativen Gewinnkennziffern Ebitda und Ebit die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings deute das untere Ende der eingegrenzten Jahresprognose auf eine erhebliche Verschlechterung der operativen Performance hin./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 113,4EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Alexia Dogani
    Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 72
    Kursziel alt: 72
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Reederei habe zwar bei den operativen Gewinnkennziffern Ebitda und Ebit die Markterwartungen in …