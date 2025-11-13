JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Underweight" belassen. Die Reederei habe zwar bei den operativen Gewinnkennziffern Ebitda und Ebit die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Alexia Dogani in ihrer ersten Reaktion am Donnerstag. Allerdings deute das untere Ende der eingegrenzten Jahresprognose auf eine erhebliche Verschlechterung der operativen Performance hin./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,08 % und einem Kurs von 113,4EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.