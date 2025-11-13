JEFFERIES stuft Mutares auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe vom Teilverkauf von Locapharm und Steyr Motors profitiert, schrieb Tom Mills in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Schlussquartal seien weitere Verkäufe zu erwarten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 27,75EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.
