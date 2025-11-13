    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    JEFFERIES stuft Mutares auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mutares nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe vom Teilverkauf von Locapharm und Steyr Motors profitiert, schrieb Tom Mills in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Im Schlussquartal seien weitere Verkäufe zu erwarten./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 27,75EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tom Mills
    Analysiertes Unternehmen: Mutares
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



