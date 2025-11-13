Gold steigt: Misstrauen gegen Trump-Bananenrepublik nach dem Shutdown!

Die USA sind eine Supermacht, die aber unter Trump zunehmend Züge einer Bananenrepublik annimmt - und der Anstieg von Gold zeigt das Misstrauen der Märkte gegen dieses Bananenrepublik! Der Government Shutdown ist nun zwar beendet, aber die Trump-Regierung hat gestern erklärt, dass die Arbeitsmarktdaten und die Daten zur Inflation aus dem Oktober nicht veröffentlicht werden (das zerstört Vertrauen)! Damit bleibt die US-Notenbank Fed weiter im Dunklen - die Märkte sehen nur noch eine 50:50-Chance für eine Zinssenkung im Dezember. Dass Gold aber trotz schwindender Aussicht auf sinkende Zinsen steigt, verdeutlicht das Misstrauen: man rechnet mit weiter eskalierender Verschuldung der USA, etwa durch die von Trump geplanten Helikopter-Schecks..

