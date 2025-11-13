Videoausblick
Gold steigt: Misstrauen gegen Trump-Bananenrepublik nach dem Shutdown!
Der Government Shutdown ist nun zwar beendet, aber die Trump-Regierung hat gestern erklärt, dass die Arbeitsmarktdaten und die Daten zur Inflation aus dem Oktober nicht veröffentlicht werden
Die USA sind eine Supermacht, die aber unter Trump zunehmend Züge einer Bananenrepublik annimmt - und der Anstieg von Gold zeigt das Misstrauen der Märkte gegen dieses Bananenrepublik! Der Government Shutdown ist nun zwar beendet, aber die Trump-Regierung hat gestern erklärt, dass die Arbeitsmarktdaten und die Daten zur Inflation aus dem Oktober nicht veröffentlicht werden (das zerstört Vertrauen)! Damit bleibt die US-Notenbank Fed weiter im Dunklen - die Märkte sehen nur noch eine 50:50-Chance für eine Zinssenkung im Dezember. Dass Gold aber trotz schwindender Aussicht auf sinkende Zinsen steigt, verdeutlicht das Misstrauen: man rechnet mit weiter eskalierender Verschuldung der USA, etwa durch die von Trump geplanten Helikopter-Schecks..
