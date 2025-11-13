    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Videoausblick

    1097 Aufrufe 1097 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Gold steigt: Misstrauen gegen Trump-Bananenrepublik nach dem Shutdown!

    Der Government Shutdown ist nun zwar beendet, aber die Trump-Regierung hat gestern erklärt, dass die Arbeitsmarktdaten und die Daten zur Inflation aus dem Oktober nicht veröffentlicht werden

    Die USA sind eine Supermacht, die aber unter Trump zunehmend Züge einer Bananenrepublik annimmt - und der Anstieg von Gold zeigt das Misstrauen der Märkte gegen dieses Bananenrepublik! Der Government Shutdown ist nun zwar beendet, aber die Trump-Regierung hat gestern erklärt, dass die Arbeitsmarktdaten und die Daten zur Inflation aus dem Oktober nicht veröffentlicht werden (das zerstört Vertrauen)! Damit bleibt die US-Notenbank Fed weiter im Dunklen - die Märkte sehen nur noch eine 50:50-Chance für eine Zinssenkung im Dezember. Dass Gold aber trotz schwindender Aussicht auf sinkende Zinsen steigt, verdeutlicht das Misstrauen: man rechnet mit weiter eskalierender Verschuldung der USA, etwa durch die von Trump geplanten Helikopter-Schecks..

    Hinweise aus Video:

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.444,30€
    Basispreis
    15,92
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.360,00€
    Basispreis
    15,94
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    Tutorial: Ist eine Aktie fair bewertet? Fair Value Rechner
    https://www.youtube.com/watch?v=CL7RXHDqpFE

    2. Goldpreis zieht an – Unsicherheit treibt das Edelmetall hoch

     

    Das Video "Gold steigt: Misstrauen gegen Trump-Bananenrepublik nach dem Shutdown!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Gold steigt: Misstrauen gegen Trump-Bananenrepublik nach dem Shutdown! Die USA sind eine Supermacht, die aber unter Trump zunehmend Züge einer Bananenrepublik annimmt - und der Anstieg von Gold zeigt das Misstrauen der Märkte gegen dieses Bananenrepublik!