    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    KI-Geschäft boomt

    1181 Aufrufe 1181 0 Kommentare 0 Kommentare

    Merck überrascht mit starkem Quartal: Aktie auf 6-Monats-Hoch

    Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Zahlen hauchen der Aktie neues Leben ein. Analysten bekräftigen ihr Buy-Rating und sehen noch 20 Prozent Aufwärtspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck übertrifft Analystenerwartungen, Aktie steigt 7%.
    • Life Science und Electronics zeigen starkes Wachstum.
    • Analysten sehen 20% Aufwärtspotenzial für Merck.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    KI-Geschäft boomt - Merck überrascht mit starkem Quartal: Aktie auf 6-Monats-Hoch
    Foto: Arne Dedert/dpa

    Der DAX-Konzern Merck KGaA hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen deutlich übertroffen und zugleich seine Jahresprognose präzisiert. Das bereinigte EBITDA lag mit 1,67 Milliarden Euro rund 7 Prozent über dem Marktkonsens. Besonders die Sparten Life Science (818 Millionen Euro, +6 Prozent) und Electronics (236 Millionen Euro, +18 Prozent) überzeugten mit kräftigem organischem Wachstum von 5 bis 6 Prozent.

    Anleger reagieren erleichtert auf die Zahlen. Nachdem die Aktie seit Monaten in einer Seitwärtsrange gefangen schien, konnten sich die Papiere am Donnerstagmorgen um rund 7 Prozent steigern und erreichten ein 6-Monats-Hoch.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.800,00€
    Basispreis
    16,14
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.888,58€
    Basispreis
    16,25
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Pharmageschäft profitierte Merck von einem einmaligen Erlös aus dem Verkauf einer Prüfungspriorität (PRV) sowie einem kräftigen Beitrag der im Sommer übernommenen US-Biotechfirma SpringWorks. Diese kompensiert laut UBS die ab November erwartete Konkurrenz durch Generika beim Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad.

    Merck

    +6,88 %
    +7,00 %
    +2,33 %
    +5,90 %
    -21,65 %
    -33,41 %
    -9,85 %
    +28,54 %
    +722,90 %
    ISIN:DE0006599905WKN:659990

    Das versteckte Highlight des Pharmakonzerns ist die Electronics-Sparte, die vom KI-Boom profitiert. Die Sparte glänzt mit einem Umsatzplus von 7 Prozent und einem 17 Prozent höheren operativen Ergebnis – angetrieben durch starke Nachfrage nach Halbleitermaterialien für KI- und High-End-Chips. 

    Der Konzern erwartet für 2025 nun Umsätze zwischen 20,8 und 21,4 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 6,0 bis 6,2 Milliarden Euro – die Mittelpunkte der Prognosespannen bleiben stabil.

    Die DZ Bank stuft die Aktie weiterhin mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 145 Euro ein. Der starke Bericht dürfte das Marktsentiment verbessern. Die Analysten sehen Merck auf gutem Weg: Die Turnaround-Storys in Electronics und Life Science schreiten voran, die Integration von Springworks stärkt das Healthcare-Geschäft – und 2026 bringt mit dem Amtsantritt von CEO Beckmann frischen strategischen Rückenwind.

    Noch etwas optimistischer ist die Schweizer UBS. Die Bank bekräftigt ihr Buy-Rating und sieht den fairen Wert bei 150 Euro – rund 20 Prozent über dem aktuellen Kurs von 123,50 Euro.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 129,73, was eine Steigerung von +5,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Geschäft boomt Merck überrascht mit starkem Quartal: Aktie auf 6-Monats-Hoch Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Zahlen hauchen der Aktie neues Leben ein. Analysten bekräftigen ihr Buy-Rating und sehen noch 20 Prozent Aufwärtspotenzial.