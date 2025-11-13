Merck - Aktienkurs springt nach oben +6,62 % - 13.11.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Merck Aktie. Mit einer Performance von +6,62 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Merck Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -28,64 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 123,28€, mit einem Plus von +6,62 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Merck investiert war, konnte einen Gewinn von +3,84 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Merck Aktie damit um +4,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Merck um -16,80 % verloren.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

Merck Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,35 % 1 Monat -1,20 % 3 Monate +3,84 % 1 Jahr -23,44 %

Informationen zur Merck Aktie

Es gibt 129 Mio. Merck Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,01 Mrd.EUR € wert.

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat im dritten Quartal im Sog einer Erholung der Laborsparte überraschend viel verdient. So zogen die Geschäfte rund um Produkte für die Arzneimittelproduktion kräftig an. Und: In der Pharmasparte …

Das Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) ist für den Dax am Donnerstag zunächst kein Treiber mehr. In der ersten Handelsstunde auf Xetra notierte der deutsche Leitindex zuletzt knapp im Plus bei 24.400 Punkten. Das …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Merck Aktie jetzt kaufen?

Ob die Merck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Merck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.