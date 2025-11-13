JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Chipherstellers mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Positiv sei vor allem die Stärke bei Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz gewesen, schrieb Sandeep Deshpande in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Derweil verliefen die Geschäfte in den wesentlichen Endmärkten weiter verhalten./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:58 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 36,76EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39,20

Kursziel alt: 39,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



