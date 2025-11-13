JEFFERIES stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Im Segment Digital Industries habe der Auftragseingang die von Siemens erstellte Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen, schrieb Rizk Maidi in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Treiber dieser Entwicklugn sei die zunehmende Automation. Eine schwächelnde Nachfrage seitens der Mobilität habe hingegen die Auftragslage im Industriesegment gebremst./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,42 % und einem Kurs von 239EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Rizk Maidi

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 291

Kursziel alt: 291

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



