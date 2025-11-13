BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 20,10EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Philippe Lorrain
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 42
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
