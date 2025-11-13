BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 20,10EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Dürr

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 42

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

