    BERNSTEIN RESEARCH stuft Dürr auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenherstellers habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Philippe Lorrain in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Dagegen habe das starke bereinigte operative Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:42 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 20,10EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Philippe Lorrain
    Analysiertes Unternehmen: Dürr
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



