    KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS

    Höhenflug von Rolls-Royce verliert an Steigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Rolls-Royce-Aktien fallen um 0,9 Prozent seit Oktober.
    • Analysten sehen positive Umsatzentwicklung, keine Bedenken.
    • Fehlende Aktienrückkäufe sorgen für leichte Verstimmung.
    KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS - Höhenflug von Rolls-Royce verliert an Steigung
    Foto: Jonathan Brady - dpa

    (Korrigiert wird das Jahresplus im ersten Satz. Die Aktie hatte sich in der Spitze verdoppelt rpt verdoppelt.)

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Der Höhenflug der Aktien von Rolls-Royce , die sich seit Jahresbeginn in der Spitze verdoppelt hatten, hat mit den jüngsten Zahlen einen Dämpfer erhalten. Zuletzt sank der Wert um 0,9 Prozent und bestätigte damit die Seitwärtsbewegung, in die er seit Ende Oktober eingeschwenkt ist.

    Die Analysten der Investmentplattform Hargreaves Lansdown fanden zwar nichts an den Zahlen zu beanstanden. Gestiegene Flugstunden der Triebwerke wirkten sich weiterhin günstig auf die Umsatzentwicklung aus, während die Margen von der Neuverhandlung bestehender Verträge profitierten.

    Zudem habe das Unternehmen den Jahresausblick bestätigt. Für eine leichte Verstimmung sorge aber die fehlende Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms, hieß es von Jefferies. Angesichts der Chance auf überarbeitete Langfristziele bis 2028/30 im Rahmen der Jahreszahlen im Februar stelle jede Schwäche der Aktie jedoch eine Kaufchance dar./mf/stk

    ISIN:GB00B63H8491WKN:A1H81L

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 13,06 auf Tradegate (13. November 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -2,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 104,68 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1050. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 13,000GBP was eine Bandbreite von -20,63 %/+3,17 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
