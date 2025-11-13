Mutares-Aktie im Aufwind: "Wir sind auf einem sehr guten Weg."

Der Münchener Beteiligungskonzern Mutares hat in den ersten neun Monaten 2025 ein starkes Ergebnis erzielt – und wird dafür an der Börse belohnt. Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg die Mutares-Aktie am Donnerstagvormittag auf Tradegate um 3,72 Prozent auf 27,85 Euro (Stand 10:37 Uhr).

Das Nettoergebnis des Unternehmens kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 83,5 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees lagen bei 77,6 Millionen Euro, nach 84,3 Millionen Euro im Vorjahr.

Einen wesentlichen Anteil am Gewinnsprung hatten erfolgreiche Beteiligungsverkäufe, insbesondere der Teilverkauf von Steyr Motors und der Exit von Locapharm. Im Vorjahr hatte der Verkauf von Frigoscandia positiv zum Ergebnis beigetragen.

Umsatzplus dank starker Akquisitionstätigkeit

Auf Konzernebene stiegen die Umsatzerlöse um 21 Prozent auf 4,73 Milliarden Euro. Der Zuwachs resultierte aus einer intensiven Übernahmetätigkeit im laufenden und im vorherigen Geschäftsjahr. Das EBITDA sprang auf 720,3 Millionen Euro, verglichen mit 170,3 Millionen Euro im Vorjahr. Ein wesentlicher Treiber waren Gewinne aus günstigen Unternehmenskäufen ("Bargain Purchases") in Höhe von 630,5 Millionen Euro.

Das bereinigte EBITDA lag bei minus 62,5 Millionen Euro – belastet durch Integrationskosten und Restrukturierungen bei neu erworbenen Beteiligungen wie Buderus und Magirus. Herausforderungen bereitete weiterhin Lapeyre, während Efacec, Donges, SFC Solutions und Guascor Energy Fortschritte verzeichneten.

Vorstand sieht Jahresziele bestätigt

Trotz der hohen Investitionen sieht sich Mutares auf Kurs. Der Vorstand bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr 2025: Der Konzernumsatz soll zwischen 6,5 und 7,5 Milliarden Euro liegen, der Jahresüberschuss der Holding zwischen 130 und 160 Millionen Euro. Besonders das vierte Quartal soll erneut von Exit-Aktivitäten geprägt sein. Der Vorstand erklärte:

"Wir haben eine gut gefüllte Pipeline und sind auf einem sehr guten Weg, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen."

Langfristiger Wachstumspfad bis 2028

Bis 2028 will Mutares den Umsatz auf 10 Milliarden Euro und den Jahresüberschuss der Holding auf 200 Millionen Euro steigern. Das Management stützt seine Planung auf Erträge aus dem Beratungsgeschäft, Dividenden der Portfoliogesellschaften und den fortgesetzten Verkauf von Beteiligungen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,72 % und einem Kurs von 27,85EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.