Bundesgerichtshof weist Klage von Wirecard-Aktionären ab
Foto: Bundesgerichtshof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Eine deutsche Kapitalanlagegesellschaft, die im Fall Wirecard Schadensersatz gefordert hat, gilt nicht als "einfache" Insolvenzgläubigerin und soll bei der Verteilung der restlichen Mittel aus der Insolvenz nur nachrangig berücksichtigt werden. Das hat der neunte Zivilsenat des Bundesgerichtshofs am Donnerstag entschieden.
Die Kapitalanlagegesellschaft erwarb im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 12. Juni 2020 Aktien von Wirecard auf dem Sekundärmarkt und verkaufte diese zum großen Teil wieder. Am 18. Juni 2020 hielt die Klägerin noch 73.345 Aktien der Wirecard AG. Sie meint, ihr stünden kapitalmarktrechtliche Schadensersatzansprüche gegen die Gesellschaft zu. Die Wirecard AG habe ein tatsächlich nicht vorhandenes Geschäftsmodell vorgetäuscht und über ihre Vermögens-, Finanz- und Ertragslage getäuscht. Bei Kenntnis der wahren Sachlage hätte die Klägerin keine Aktien erworben.
Das Landgericht hatte die Klage und die Widerklage abgewiesen. Das Oberlandesgericht hatte dann die eingelegte Berufung des Beklagten durch Teilurteil zurückgewiesen und auf die Berufung der Klägerin ein Zwischenurteil erlassen. Darin hatte das Oberlandesgericht ausgesprochen, dass die Klage zulässig sei und die Klägerin ihre kapitalmarktrechtlichen Schadensersatzforderungen als Insolvenzforderungen geltend machen könne. Mit ihrer vom Oberlandesgericht zugelassenen Revision verfolgten die Beklagten ihren Antrag auf Klageabweisung schließlich weiter.
Der Bundesgerichtshof entschied nun, dass die von der Klägerin angemeldeten Forderungen keine einfachen Insolvenzforderungen darstellen. Kapitalmarktrechtliche Schadensersatzansprüche der Aktionäre seien derart mit der Stellung als Aktionär verknüpft, dass sie in der Insolvenz der Gesellschaft hinter den Forderungen einfacher Insolvenzgläubiger zurücktreten müssten.
Im Fall Wirecard sind rund 15,4 Milliarden Euro Forderungen angemeldet, aber nur 650 Millionen Euro vorhanden. Die Kapitalanlagegesellschaft geht folglich wahrscheinlich leer aus.
Crimsonfucker schrieb gestern 14:50
Die Schlussfolge der Rechtslage und der Rechtsprechung ist entsprechend eindeutig:
Man sollte nicht in deutsche Aktien investieren! Warum?
Geht es einer Firma schlecht, die nicht betrügt, wird man einfach enteignet. (StaRUG)
Geht es hingegen einer Firma schlecht, die betrügt, bleibt man zu 100% auf dem Schaden sitzen.
Währenddessen üben heutzutage FK-Geber durch weitreichende Covenants mehr Einfluss auf Unternehmen aus als Großaktionäre.
tbhomy schrieb gestern 08:37
Ohne zu differenzieren, wird diese Diskussion zu keinem Ergebnis führen. Die Richter am BGH sind keine Laien und sie folgen rechtsstaatlichen Prinzipien, die früher einmal politisch ins Leben gerufen wurden.
Wo sind denn die Wähler, die auch den Aktionären nach deutschem Aktienrecht mehr Rechte hätten verschaffen können ?
Wo sind die Aktionäre, die Lobbyarbeit in Frage stellen, um dem Verhindern von Transparenz entgegenzuwirken ?
Ich könnte noch einige weitere Fragen stellen. Mit Passivität wird man nichts verändern, aber Gott sei Dank bleibt es leicht, mit dem Finger auf Andere zu zeigen oder neue Schuldige auszumachen. Wirecard ist kein Einzelfall. Dafür muss es zunächst einmal ein Bewusstsein geben.
Crimsonfucker schrieb 13.11.25, 23:42
Du hast hier etwas nicht ganz verstanden.
Im vorliegenden Fall hat die Union Investment als Aktionär die
Schadensersatzansprüche (in der Form der Anmeldung zur InsO Tabelle)
aufgrund der erfolgten Täuschungshandlung durch den Vorstand geltend gemacht.
Der BGH sagt dazu: egal - wir müssen nach dem StaRUG den Kapitalmarktstandort Deutschland noch weiter zerstören!
Inwiefern sind darüber hinaus denn die Taschen der Aktionäre leer?
Die Anmeldung der Ansprüche im Insolvenzverfahren als Selbstanmelder ist kostenlos gewesen.
