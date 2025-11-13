BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nach der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche sollten sich die Aktien nun nicht stärker bewegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 19,82EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Annick Maas
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
