    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Nach der jüngsten ausgeprägten Kursschwäche sollten sich die Aktien nun nicht stärker bewegen./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:08 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 19,82EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Annick Maas
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00, was eine Steigerung von +135,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in ihrer …