PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von PVA Tepla haben ihren Kursrutsch am Donnerstag etwas gebremst fortgesetzt. Mit 20,76 Euro sanken die Papiere des breit aufgestellten Technologieunternehmens auf einen weiteren Tiefststand seit Mitte August.
Nach fast einem Drittel Kurskorrektur vom Jahreshoch Ende Oktober dämmten sie die Verluste am Vormittag aber etwas ein. PVA-Aktien hatten bis Oktober 140 Prozent an Wert gewonnen.
Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies hatte am Vorabend sein Kursziel auf 26 Euro reduziert und seine Kaufempfehlung gestrichen. Er blieb zwar über dem aktuellen Xetra-Niveau, sieht aber zunächst keine zwingenden Auslöser für eine Neubewertung.
Höhere Unsicherheiten trübten die Aussichten, so sein Fazit./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 21,22 auf Tradegate (13. November 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -13,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,04 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 441,52 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +28,08 %/+92,12 % bedeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PVA TePla eingestellt.
Ich fand den conference call super, ich brauche es für meine Einschätzung, das Management persönlich zu hören. Und hier ging mein bullshit-Warner (im Gegensatz zu anderen Firmen) nicht an, mir kamen die Leute sehr direkt, engagiert und frisch vor. Der Kurs sprang nach oben, als man sagte, dass man Ende 2026 eine 300mm-SiC-Kristallzuchtanlage auf den Markt bringen will. Runter gings dann wieder bei der Frage nach der Entwicklung des Auftragseingang für Metrologie (hockey stick getting more flat short-term, before increasing again... next quarters only slight growth).
Lass dich nicht beirren, du gehörst hier zu der kleinen Minderheit derjenigen, die Firmen fundamental analysieren und eigene Ideen entwickeln. Wenn man dabei in beide Seiten flexibel ist, und je nach Situation long oder short denken kann, umso besser. Ich packe mir auch die eine oder andere Aktie auf die Watchlist und beobachte und diskutiere sie teilweise jahrelang ohne einen Einstieg.
Die Stimmung war durchweg positiv, auch im Vergleich zum letzten Jahr, als es viele personelle Änderungen gab.
Das neue Team aus Vorstand und Aufsichtsrat macht einen sehr guten Eindruck und ich denke, jetzt kommt Stabilität in diese Themen. Die Beteiligten machen den Eindruck, sich langfristig engagieren zu wollen und zeigen sich überzeugt, das Unternehmen stark weiterzuentwickeln.
Die neue Aufsichtsrätin ist eine Wissenschaftskoryphäe, die Ihre Forschungsschwerpunkte genau in den Bereichen hat, in denen die PVA am stärksten wächst und am innovativsten ist.
Das Management zeigt sich überzeugt, die Ziele 500 Mio. Umsatz bis 2028 zu erreichen, was mir nach allem Gehörtem heute auch wirklich realistisch erscheint. Ebenfalls sollen die Jahresziele 2025 erreicht werden. Nach dem Vorstandsbericht heute wäre meine Schätzung sogar eher, dass der Jahresumsatz 2025 am oberen Ende der Prognose liegen könnte.
Eine interessante Nachfrage/Antwort auf der HV: Das Book to bill ratio wird Ende des Jahres wieder bei rund 1 gesehen. Es ist aber auch nicht mehr so relevant, da die Realisationszeiten von Aufträgen im Metrologiebereich bei nur noch ca. 4 Monaten liegen.