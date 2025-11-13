    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    AKTIE IM FOKUS

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA Tepla-Aktien bremsen Kursrutsch auf 20,76 Euro.
    • Tiefststand seit Mitte August nach 140% Gewinn.
    • Analyst senkt Kursziel auf 26 Euro, keine Kaufempfehlung.
    AKTIE IM FOKUS - PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von PVA Tepla haben ihren Kursrutsch am Donnerstag etwas gebremst fortgesetzt. Mit 20,76 Euro sanken die Papiere des breit aufgestellten Technologieunternehmens auf einen weiteren Tiefststand seit Mitte August.

    Nach fast einem Drittel Kurskorrektur vom Jahreshoch Ende Oktober dämmten sie die Verluste am Vormittag aber etwas ein. PVA-Aktien hatten bis Oktober 140 Prozent an Wert gewonnen.

    Analyst Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies hatte am Vorabend sein Kursziel auf 26 Euro reduziert und seine Kaufempfehlung gestrichen. Er blieb zwar über dem aktuellen Xetra-Niveau, sieht aber zunächst keine zwingenden Auslöser für eine Neubewertung.

    Höhere Unsicherheiten trübten die Aussichten, so sein Fazit./ag/stk


    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    PVA TePla

    -2,87 %
    -13,81 %
    -25,04 %
    -7,75 %
    +74,85 %
    +9,57 %
    +52,13 %
    +794,26 %
    +57,36 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 21,22 auf Tradegate (13. November 2025, 10:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -13,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -25,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 441,52 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +28,08 %/+92,12 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PVA TePla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale sowie technische Aspekte der PVA TePla Aktie. Die Diskussion umfasst aktuelle Kursverluste, positive Zukunftsaussichten im Bereich Batteriematerialien und Halbleiter, die Bedeutung geplanter Produktionssteigerungen sowie die Reaktionen auf den kürzlichen Conference Call und die Einschätzungen der Investoren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PVA TePla eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung Aktien von PVA Tepla haben ihren Kursrutsch am Donnerstag etwas gebremst fortgesetzt. Mit 20,76 Euro sanken die Papiere des breit aufgestellten Technologieunternehmens auf einen weiteren Tiefststand seit Mitte August. Nach fast einem Drittel …