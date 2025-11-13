PVA Tepla fallen weiter - Jefferies zweifelt an Neubewertung

Overminded schrieb 24.06.25, 17:20

Ich war vor Ort:

Die Stimmung war durchweg positiv, auch im Vergleich zum letzten Jahr, als es viele personelle Änderungen gab.

Das neue Team aus Vorstand und Aufsichtsrat macht einen sehr guten Eindruck und ich denke, jetzt kommt Stabilität in diese Themen. Die Beteiligten machen den Eindruck, sich langfristig engagieren zu wollen und zeigen sich überzeugt, das Unternehmen stark weiterzuentwickeln.

Die neue Aufsichtsrätin ist eine Wissenschaftskoryphäe, die Ihre Forschungsschwerpunkte genau in den Bereichen hat, in denen die PVA am stärksten wächst und am innovativsten ist.

Das Management zeigt sich überzeugt, die Ziele 500 Mio. Umsatz bis 2028 zu erreichen, was mir nach allem Gehörtem heute auch wirklich realistisch erscheint. Ebenfalls sollen die Jahresziele 2025 erreicht werden. Nach dem Vorstandsbericht heute wäre meine Schätzung sogar eher, dass der Jahresumsatz 2025 am oberen Ende der Prognose liegen könnte.

Eine interessante Nachfrage/Antwort auf der HV: Das Book to bill ratio wird Ende des Jahres wieder bei rund 1 gesehen. Es ist aber auch nicht mehr so relevant, da die Realisationszeiten von Aufträgen im Metrologiebereich bei nur noch ca. 4 Monaten liegen.