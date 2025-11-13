DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe ungeachtet regional unterschiedlicher Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen insgesamt die Umsatzerwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo am Donnerstag. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des Wettbewerbsumfelds gerechtfertigt./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,45 % und einem Kurs von 19,97EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Silvia Cuneo

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



