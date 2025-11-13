DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Delivery Hero auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Delivery Hero nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe ungeachtet regional unterschiedlicher Entwicklungen in seinen Geschäftsbereichen insgesamt die Umsatzerwartungen erfüllt, schrieb Silvia Cuneo am Donnerstag. Der Bewertungsabschlag zur Branche sei angesichts des Wettbewerbsumfelds gerechtfertigt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,45 % und einem Kurs von 19,97EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Silvia Cuneo
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
