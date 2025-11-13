    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    177 Aufrufe 177 0 Kommentare 0 Kommentare

    Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero

    Für Sie zusammengefasst
    • Prosus-Aktien erreichen Rekordhoch bei 64 Euro.
    • Starke Kurserholung bei Delivery Hero treibt Kurs.
    • Prosus plant Anteilverringerung an Delivery Hero.
    AKTIE IM FOKUS - Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Prosus sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Euronext in Amsterdam gewannen sie in der Spitze 3,6 Prozent auf knapp 64 Euro. Zuletzt betrug das Plus noch 3 Prozent. Damit setzten sie sich an die Spitze des Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 und lagen auch im Amsterdamer Leitindex AEX auf Platz eins.

    Die Aktien dürften unter anderem von der starken Kurserholung bei Delivery Hero profitieren, die in Frankfurt nach Quartalszahlen um 7,5 Prozent zulegten. Prosus ist noch mit 27 Prozent an dem Essenslieferanten beteiligt, will diesen Anteil aber verringern für eine Übernahme von Just Eat Takeaway .

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.065,00€
    Basispreis
    3,84
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.297,89€
    Basispreis
    3,92
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Prosus setzt mit Beteiligungen wie Delivery Hero und der chinesischen Tencent stark auf den elektronischen Handel. Laut der Investmentbank JPMorgan machen innerhalb des E-Commerce die Essenslieferdienste die Hälfte des Nettoanlagevermögens von Prosus aus. Die Prosus-Aktie werde aktuell mit einem Abschlag von 28 Prozent zum Gesamtanlagewert ihrer Beteiligungen bewertet, so Analyst Marcus Diebel von JPMorgan. Dieser Discount habe sich zuletzt aber verringert./bek/ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 5.800 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +76,21 %/+134,95 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang der Delivery Hero Aktie in den letzten Tagen, wobei technische, fundamentale und marktmanipulative Aspekte im Fokus stehen. Es wird spekuliert, ob eine Übernahme bevorsteht, und die Rolle von Derivaten sowie die Übertreibung der Kursverluste werden kritisch betrachtet. Die aktuelle Bewertung gilt als stark übertrieben, mit Hinweisen auf technische Unterstützungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Delivery Hero eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero Die Aktien von Prosus sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Euronext in Amsterdam gewannen sie in der Spitze 3,6 Prozent auf knapp 64 Euro. Zuletzt betrug das Plus noch 3 Prozent. Damit setzten sie sich an die Spitze des …