AKTIE IM FOKUS
Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero
- Prosus-Aktien erreichen Rekordhoch bei 64 Euro.
- Starke Kurserholung bei Delivery Hero treibt Kurs.
- Prosus plant Anteilverringerung an Delivery Hero.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Aktien von Prosus sind am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Euronext in Amsterdam gewannen sie in der Spitze 3,6 Prozent auf knapp 64 Euro. Zuletzt betrug das Plus noch 3 Prozent. Damit setzten sie sich an die Spitze des Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 und lagen auch im Amsterdamer Leitindex AEX auf Platz eins.
Die Aktien dürften unter anderem von der starken Kurserholung bei Delivery Hero profitieren, die in Frankfurt nach Quartalszahlen um 7,5 Prozent zulegten. Prosus ist noch mit 27 Prozent an dem Essenslieferanten beteiligt, will diesen Anteil aber verringern für eine Übernahme von Just Eat Takeaway .
Prosus setzt mit Beteiligungen wie Delivery Hero und der chinesischen Tencent stark auf den elektronischen Handel. Laut der Investmentbank JPMorgan machen innerhalb des E-Commerce die Essenslieferdienste die Hälfte des Nettoanlagevermögens von Prosus aus. Die Prosus-Aktie werde aktuell mit einem Abschlag von 28 Prozent zum Gesamtanlagewert ihrer Beteiligungen bewertet, so Analyst Marcus Diebel von JPMorgan. Dieser Discount habe sich zuletzt aber verringert./bek/ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 5.800 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +76,21 %/+134,95 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Delivery Hero. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Delivery Hero eingestellt.
( von 32€ auf unter 17€ )
Es ist doch immer das gleiche Spiel, dass die Emittenten von Derivaten die einzelnen Zertifikate zu den Stichtagen abräumen. Nimm mal Bonuszertifikate, die mit Aufgeld verkloppt werden vom Emittenten; dann befördert man die Aktien nach unten, z.B. über pessimistische Vk-Empfehlungen, z.B. DZ Bank für Hello Fresh, bringt über Freunde Short-Seller in die Aktien und räumt die Barrieren ab und kann dann günstig die Aktien liefern.