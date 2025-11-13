Prosus mit Rekord im Sog von Delivery Hero

Prosus setzt mit Beteiligungen wie Delivery Hero und der chinesischen Tencent stark auf den elektronischen Handel. Laut der Investmentbank JPMorgan machen innerhalb des E-Commerce die Essenslieferdienste die Hälfte des Nettoanlagevermögens von Prosus aus. Die Prosus-Aktie werde aktuell mit einem Abschlag von 28 Prozent zum Gesamtanlagewert ihrer Beteiligungen bewertet, so Analyst Marcus Diebel von JPMorgan. Dieser Discount habe sich zuletzt aber verringert./bek/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 5.800 auf Ariva Indikation (13. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -10,95 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +76,21 %/+134,95 % bedeutet.