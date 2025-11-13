    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor

    WDH

    Energiekontor sieht sich auf Kurs zu im Oktober gesenkten Jahreszielen

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor bleibt trotz Verzögerungen optimistisch.
    • Keine Personalabbau- oder Geschäftsreduzierungspläne.
    • Stabilität und Dynamik trotz herausfordernder Märkte.
    BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor blickt trotz Projektverzögerungen zuversichtlich in die Zukunft. Übergangsphasen wie diese könnten bewältigt werden, ohne Personal abbauen oder Geschäftsaktivitäten reduzieren zu müssen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bremer hatten vor gut einem Monat ihren Gewinnausblick wegen Projektverzögerungen gekappt, dieser wurde nun bestätigt.

    "Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen und der kurzfristigen Anpassung unserer Ergebnisprognose bleibt Energiekontor wirtschaftlich sehr stabil und operativ hochdynamisch", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Die Projektverschiebung erzeuge keine kapazitiven Engpässe für weitere Projekte in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, hieß es vom Unternehmen weiter.

    Zum ersten und dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Seit dem Jahreswechsel hat das im SDax notierte Papier rund ein Drittel verloren./lew/mis

    Energiekontor

    -1,02 %
    +4,99 %
    -12,71 %
    -28,40 %
    -22,02 %
    -61,85 %
    -7,55 %
    +200,42 %
    +246,94 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 33,85 auf Tradegate (13. November 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 474,03 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +211,76 %/+352,94 % bedeutet.




