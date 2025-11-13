Energiekontor sieht sich auf Kurs zu im Oktober gesenkten Jahreszielen

Zum ersten und dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Seit dem Jahreswechsel hat das im SDax notierte Papier rund ein Drittel verloren./lew/mis

Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 33,85 auf Tradegate (13. November 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 474,03 Mio..

Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +211,76 %/+352,94 % bedeutet.