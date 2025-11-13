WDH
Energiekontor sieht sich auf Kurs zu im Oktober gesenkten Jahreszielen
- Energiekontor bleibt trotz Verzögerungen optimistisch.
- Keine Personalabbau- oder Geschäftsreduzierungspläne.
- Stabilität und Dynamik trotz herausfordernder Märkte.
BREMEN (dpa-AFX) - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor blickt trotz Projektverzögerungen zuversichtlich in die Zukunft. Übergangsphasen wie diese könnten bewältigt werden, ohne Personal abbauen oder Geschäftsaktivitäten reduzieren zu müssen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Bremer hatten vor gut einem Monat ihren Gewinnausblick wegen Projektverzögerungen gekappt, dieser wurde nun bestätigt.
"Trotz der derzeit herausfordernden Marktbedingungen und der kurzfristigen Anpassung unserer Ergebnisprognose bleibt Energiekontor wirtschaftlich sehr stabil und operativ hochdynamisch", sagte Konzernchef Peter Szabo laut Mitteilung. Die Projektverschiebung erzeuge keine kapazitiven Engpässe für weitere Projekte in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen, hieß es vom Unternehmen weiter.
Zum ersten und dritten Quartal veröffentlicht das Unternehmen keine Finanzkennzahlen, sondern nur einen qualitativ beschreibenden Bericht. Seit dem Jahreswechsel hat das im SDax notierte Papier rund ein Drittel verloren./lew/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie
Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 33,85 auf Tradegate (13. November 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um +4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 474,03 Mio..
Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 154,00EUR was eine Bandbreite von +211,76 %/+352,94 % bedeutet.
„Deutschlands Strombedarf wird mit dem Voranschreiten der Elektrifizierung in Industrie, bei der Gebäudewärme und der Mobilität erheblich steigen. Deshalb bedarf es weiterhin eines deutlichen Zubaus an Energieerzeugungskapazitäten. Wir bauen die Erneuerbaren Energien deshalb weiter zügig aus und legen schnellstmöglich einen Entwurf zur Anpassung des Erneuerbaren Energien Gesetzes an europäische Vorgaben vor. Wir werden die Ausschreibungsmengen im EEG auf unverändert ambitioniertem Niveau fortschreiben, um Planungs- und Investitionssicherheit zu schaffen. Um den Strom zu den Verbrauchern zu transportieren und neue Erzeuger und Verbraucher zügig anzuschließen, werden wir den Netzausbau weiter priorisieren.“
A: Grünes Wahlprogramm 2025
B: Feuchter Traum von EE-Aktionären
C: Deutsche Kraftwerksstrategie nach gestrigem Koalitionsausschuss CDU/CSU/SPD
P.S. Ich weiß, ich hab den Link schon gepostet. Aber es scheint mir so bemerkenswert, medial übersehen und zeitgleich relevant, dass ich das auch nochmal als Zitat einbringen wollte.
Der Pläne von Frau Reiche zum Ausbau der Gaskraftwerks-Kapazitäten sind von der EU offenbar erheblich eigedampft worden.
Heute beim Landkreis Cuxhaven veröffentlicht :
Antragsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
Beantragt ist die Errichtung und Betrieb von 4 Windenergieanlagen (WEA) vom Typ Siemens Gamesa SG 6.6-170 (Leistung je 6.600 kW) mit einem Rotordurchmesser von 170,00 m und einer Gesamthöhe von 200,00 m
Die Firma Energiekontor AG aus 28359 Bremen, Mary-Somerville-Str. 5, hat mit Datum vom 17.05.2023 beim Landkreis Cuxhaven die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von ursprünglich 9 Windenergieanlagen (WEA), aufgrund entgegenstehender Belange reduziert auf 4 WEA, vom Typ Siemens Gamesa SG 6.6-170 (Leistung 6.600 kW), mit einem Rotordurchmesser von 170,00 m und einer Gesamthöhe von 200,00 m nach § 4 i. V. m. § 10 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) beantragt. Der Antrag wurde mehrfach, zuletzt am 23.09.2025 geändert.