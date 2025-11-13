WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäfte in Nordamerika hätten die Profitabilität des Baumaschinenherstellers belastet, betonte Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt hätten die Münchener etwas schwächer als erwartet abgeschnitten./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 18,74EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23
Kursziel alt: 23
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
