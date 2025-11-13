    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPfizer AktievorwärtsNachrichten zu Pfizer

    Biontech unter Druck - Kreise: Pfizer verkauft restlichen Anteil

    Für Sie zusammengefasst
    • Biontech-Aktien fallen um 4,7% auf 92,60 Euro.
    • Pfizer plant Verkauf seiner Beteiligung an Biontech.
    • Pfizer erzielt durch ADR-Verkauf bis zu 500 Mio. Dollar.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Biontech sind am Donnerstag auf Xetra um 4,7 Prozent auf 92,60 Euro gefallen. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass der US-Pharmakonzern Pfizer seine Beteiligung an den Mainzern verkauft.

    Pfizer bietet 4,55 Millionen in den USA notierte Hinterlegungsscheine (ADR) zu 108 bis 111,70 US-Dollar (bis zu rund 96 Euro) je Aktie an. Im besten Fall würde das Pfizer gut eine halbe Milliarde Dollar bescheren. Zum Vergleich: Biontech bringt es an der Börse - per Mittwochsschluss in den USA - auf eine Marktkapitalisierung von fast 27 Milliarden Dollar.

    Biontech und Pfizer hatten sich 2020 zusammengetan, um einen Corona-Impfstoff zu entwickeln. Die Unternehmen verdienten damit während der Pandemie Milliarden.

    Pfizer war erst vor wenigen Tagen als Gewinner aus dem Bieterwettkampf mit dem Rivalen Novo Nordisk um den US-Adipositas-Spezialisten Metsera hervorgegangen. Pfizer steigt mit der bis zu zehn Milliarden Dollar teuren Übernahme in den lukrativen Markt für Abnehmmittel ein./mis/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 22,18 auf Tradegate (13. November 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 140,98 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,11DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +597,37 %/+1.342,83 % bedeutet.




    4 im Artikel enthaltene Werte
