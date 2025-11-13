Goldman Sachs startet wieder durch

Nach der Einigung der politischen Mächte in den USA auf einen Übergangshaushalt bis Ende Januar haben Anleger wieder Mut geschöpft und sogleich marktbreit zugegriffen. Davon profitierte insbesondere Goldman Sachs und konnte sich über das Vorgängerhoch aus Ende September von 825,25 US-Dollar dynamisch hinwegsetzen, womit nun ein neuerliches Kaufsignal entstanden ist und sich für ein Long-Engagement anbietet. Noch können keine vierstelligen Kursziele ausgerufen werden, vielleicht aber schon in 2026.

Der offensichtliche und vor allem dynamische Kurssprung über das Vorgängerhoch hat bei Goldman Sachs nun ein weiteres Ziel aktiviert, diesmal am 200 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 905,00 US-Dollar. Ein unmittelbares Long-Investment über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein birgt hierbei eine überdurchschnittlich hohe Renditechance und kann für den direkten Long-Einstieg genutzt werden. Kurzfristige Rücksetzer enden im Idealfall um 807,00 US-Dollar, erst darunter würde ein neuerlicher Test der unteren Trendkanalbegrenzung um 763,85 US-Dollar drohen. Ins bärische Lager wechselt die Aktie dagegen erst unterhalb eines Preisniveaus von 750,00 US-Dollar, sodass im Anschluss der 200-Tage-Durchschnitt in den Fokus geraten würde.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MM6ECA mit meinem übergeordneten Ziel bei 905,00 US-Dollar ließe sich vom gegenwärtigen Niveau aus eine Renditechance von 80 Prozent erwirtschaften, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 12,59 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 797,50 US-Dollar noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein entsprechender Stopp-Kurs von 3,28 Euro ergeben, der Anlagehorizont dürfte hierbei nur wenige Tage bis Wochen betragen. Bereits investierte Anleger ziehen ihre Stopps ein gutes Stück weit höher.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM6ECA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,87 - 6,96 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 762,8929 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 762,8929 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 838,97 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 12,59 Euro Hebel: 10,4 Kurschance: + 80 Prozent Börse Frankfurt

