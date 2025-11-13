    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso
    WARBURG RESEARCH stuft Adesso auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 160 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe solide abgeschnitten und sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schreib Marc-Rene Tonn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Das niedrigere Ziel reflektiere die etwas vorsichtigeren Umsatz- und Gewinnschätzungen des Analysehauses. Damit trug der Experte dem weiterhin schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und den weniger dynamischen Wachstumsaussichten für den öffentlichen Sektor Rechnung./rob/la/ag

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 93,10EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Marc-Rene Tonn
    Analysiertes Unternehmen: Adesso
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 150
    Kursziel alt: 160
    Währung: EUR
