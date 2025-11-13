WARBURG RESEARCH stuft Adesso auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat das Kursziel für Adesso von 160 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe solide abgeschnitten und sei auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schreib Marc-Rene Tonn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Das niedrigere Ziel reflektiere die etwas vorsichtigeren Umsatz- und Gewinnschätzungen des Analysehauses. Damit trug der Experte dem weiterhin schwachen gesamtwirtschaftlichen Umfeld und den weniger dynamischen Wachstumsaussichten für den öffentlichen Sektor Rechnung./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 93,10EUR auf Tradegate (13. November 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Marc-Rene Tonn

Analysiertes Unternehmen: Adesso

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

