G20 ohne Präsidenten aus China, Russland und den USA

PEKING (dpa-AFX) - Nach US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin hat auch Chinas Präsident Xi Jinping seine Teilnahme am G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer in Südafrika abgesagt. Wie das chinesische Außenamt mitteilte, wird Ministerpräsident Li Qiang die Volksrepublik Ende November in Johannesburg vertreten.

Damit sind erstmals seit Bestehen der Gruppe die Präsidenten der drei mächtigsten G20-Länder USA, Russland und China nicht beim Gipfel dabei. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant, an dem Treffen am 22. und 23. November teilzunehmen.