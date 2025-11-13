    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    ROUNDUP

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Sixt steigert Umsatz im Sommerquartal um 6,6%.
    • Umsatzprognose für 2023 auf 6% gesenkt, 4,25 Mrd. Euro.
    • Premiumfahrzeuge machen 55% der Flotte aus, Wachstum.
    ROUNDUP - Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat im wichtigen Sommerquartal weiter zugelegt und mehr verdient. Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr zwar nicht mehr einen ganz so großen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. Dafür lichtet sich aber mit dem Ende des Shutdowns im wichtigen Wachstumsmarkt USA auch ein belastender Faktor für die Anlegerstimmung. Ohnehin legten zuletzt in Europa und auch den USA die Geschäfte zu.

    Nach einem kleinen Plus zum Handelsauftakt, drehte das Papier recht schnell ins Minus und gab zuletzt um rund 1,5 Prozent auf 75,10 Euro nach. Damit steht seit Jahresbeginn auch weiter ein kleines Minus im Depot der Anleger. Nach dem Jahreshoch im Juli bei fast 99 Euro war es abwärts gegangen mit dem Kurs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sixt SE St!
    Long
    65,76€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 10,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,55€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 10,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Zahlen seien solide gewesen angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds, schrieb Analyst Constantin Hesse vom US-Investmenthaus Jefferies. Die Bestätigung des Ausblicks durch den Autovermieter sollte stützend wirken.

    Sixt geht jetzt im laufenden Jahr von einem Umsatzplus von rund 6 Prozent auf 4,25 Milliarden Euro aus, wie das SDax -Unternehmen in Pullach mitteilte. Bisher stand ein Plus von 5 bis 10 Prozent im Plan. Bei der Vorsteuerrendite erwartet das Management weiter rund 10 Prozent. Es bestünden weiter politische Unsicherheiten sowie ein anhaltend intensiver Wettbewerb, hieß es.

    Grundsätzlich ist Finanzchef Franz Weinberger zuversichtlich, dass das Geschäft robust bleibt. Er sehe nicht, warum Sixt von seiner guten Profitabilität abweichen sollte, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im laufenden vierten Quartal könnte sich allerdings der lange währende Regierungsstillstand in den USA negativ auf das Geschäft ausgewirkt haben.

    "Für 2026 bleiben wir, mit Blick auf die aktuell laufende Planung, bei unserer Strategie einer knapp gehaltenen und innerhalb der Nachfrage gesteuerten Flotte", sagte Weinberger laut Mitteilung. Sixt gilt als Anbieter mit einem hohen Anteil von Premiumfahrzeugen und will dafür entsprechend hohe Durchschnittspreise verlangen. Im dritten Quartal lag der Anteil von Premiumautos bei 55 Prozent und damit etwas höher als im Vorquartal. Die durchschnittliche Flottengröße wuchs gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut 8 Prozent auf 223.000 Fahrzeuge.

    In den drei Monaten bis Ende September stieg der Erlös um 6,6 Prozent auf 1,32 Milliarden Euro. Dabei bremste der schwächere US-Dollar etwas. Vor Steuern kletterte der Gewinn im saisonal starken Sommer- und Urlaubsquartal um knapp fünf Prozent auf 258 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 181,5 Millionen Euro und damit rund zwei Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Der Steueraufwand stieg deutlich./men/ruc/mne/jha/

    Sixt

    -0,82 %
    -5,18 %
    -8,74 %
    -19,15 %
    +0,50 %
    -29,15 %
    -19,34 %
    +48,11 %
    +1.809.900,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

    Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,94 % und einem Kurs von 74,35 auf Tradegate (13. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um -5,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..

    Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 100,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +24,31 %/+72,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Sixt - 723132 - DE0007231326

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Sixt. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach Der Autovermieter Sixt hat im wichtigen Sommerquartal weiter zugelegt und mehr verdient. Das Unternehmen hält nun im Gesamtjahr zwar nicht mehr einen ganz so großen Umsatzzuwachs wie bisher für möglich. Dafür lichtet sich aber mit dem Ende des …