ROUNDUP/Angeklagter in Klinik
VW-Dieselprozess verzögert
- Prozess zur Dieselaffäre bei VW verzögert sich.
- Angeklagter im Krankenhaus, Verhandlung unterbrochen.
- Betrug und Steuerhinterziehung gegen VW-Führungskräfte.
BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Der Betrugsprozess zur weiteren Aufklärung der Dieselaffäre bei Volkswagen startet mit einer Verzögerung. Ein Angeklagter befinde sich zur Behandlung im Krankenhaus, sagte der Richter am Landgericht Braunschweig. Er unterbrach die Verhandlung.
Der Klinikaufenthalt sei nichts Dramatisches, sagte der Richter. Es blieb aber vorerst offen, ob der Angeklagte am Donnerstag noch in den Gerichtssaal kommen kann. Ohne ihn kann die Anklage nicht verlesen werden. Den fünf Angeklagten, vier Männern und einer Frau, wird unter anderem Betrug, Steuerhinterziehung und strafbare Werbung vorgeworfen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft den zum Teil ehemaligen Mitarbeitern vor, als VW -Führungskräfte dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass Behörden und Kunden in Europa und den USA jahrelang über die Abgaswerte von Dieselfahrzeugen getäuscht worden seien.
Im September 2015 war herausgekommen, dass VW statt des Einsatzes teurerer Abgastechnik die Messwerte mithilfe versteckter Software-Codes fälschte. VW-Boss Martin Winterkorn flog aus dem Amt, und der Konzern stürzte in eine seiner größten Krisen./bch/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 98,86 auf Tradegate (13. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +6,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,13 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von -10,90 %/+54,65 % bedeutet.
Blödsinn! Absoluter Blödsinn. Wenn du von jetzt "mittelfristig" überzeugt bist, dann bestätigst du den Blödsinn, den du vor einigen Tagen geschrieben hast. Das ist nur Schönrederei von einem falschen Zock. "Ich hab Zeit" ...... ja, das sagen alle die sich verzockt haben und nur von der Hoffnung leben wenigstens wieder auf 0 zu kommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Der Trader, der die High und Down´s mitnimmt, handelt jedenfalls intelligenter, als einer der wartet, dass er wieder seinen Einstandskurs sieht.