    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutschlands beste Malerinnen und Maler ausgezeichnet

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Isabell Masannek aus Nordrhein-Westfalen gewinnt die Deutsche Meisterschaft 2025 (FOTO)

    Frankfurt (ots) - Farbe, Kreativität und handwerkliches Talent pur: Vom 10. bis
    12. November 2025 trafen sich bei Brillux in Münster die besten Malerinnen und
    Maler Deutschlands, um bei der Deutschen Meisterschaft 2025 ihr Können unter
    Beweis zu stellen. Zwei Tage lang wurde lackiert, tapeziert und um jeden Punkt
    gekämpft. Am Ende konnte sich die 22-jährige Isabell Masannek aus
    Nordrhein-Westfalen gegen die Konkurrenz durchsetzen.

    Insgesamt sechs Aufgaben galt es an zwei Wettbewerbstagen für die jungen
    Nachwuchstalente zu meistern. So mussten sie unter anderem eine Tapete
    fachgerecht anbringen, eine Tür in Weiß und Grau lackieren und ein
    anspruchsvolles Design präzise nach Vorgabe umsetzen. Im Speed-Wettbewerb war am
    zweiten Tag Schnelligkeit gefragt, während bei der "Freien Technik" eigene
    Gestaltungsideen kreativ umgesetzt wurden. Damit verlangte der Wettbewerb den
    Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur handwerkliche Präzision, sondern auch
    ein hohes Maß an Konzentration und Kreativität ab.

    Mit einer überzeugenden Gesamtleistung setzte sich Isabell Masannek, 22, aus
    Rietberg in Nordrhein-Westfalen durch und holte den Titel "Deutsche Meisterin
    der Maler und Lackierer 2025". Der zweite Platz ging an den 20-jährigen Richard
    Barsch aus Sachsen, Platz 3 belegte der 19-jährige Jonas Schneegans aus
    Niedersachsen. Den Sonderpreis "Die gute Form" für ihr besonderes
    Gestaltungskonzept gewann Isabell Masannek. Ihr ansprechendes Design mit
    Goldapplikation zeigte einen Fahrradfahrer in hellblau vor dunklem Hintergrund
    sowie den Schriftzug "Münster", passend zum Austragungsort der Deutschen
    Meisterschaft.

    In der feierlichen Siegerehrung am 12. November lobte Holger Jentz, Vorsitzender
    des Bildungsausschusses des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz die
    Leistung der Teilnehmenden: "Sie haben eindrucksvoll gezeigt, dass Sie zu den
    Besten in Deutschland gehören. Darauf können Sie stolz sein! Behalten Sie sich
    Ihre Begeisterung und Ihren Ehrgeiz bei, denn Sie sind die Zukunft unseres
    Handwerks."

    "Der Wettbewerb hat uns allen erneut verdeutlicht, welch enormes Potenzial in
    unserem Malernachwuchs steckt", schloss sich Marius Marburger den Worten seines
    Vorredners an. Eine Feststellung, die den Leiter der Brillux Nachwuchsinitiative
    "Deine Zukunft ist bunt" optimistisch in die Zukunft blicken lässt: "Ihr habt
    gezeigt: Das Maler- und Lackiererhandwerk ist eines der kreativsten und
    vielfältigsten überhaupt. Euer Vorbild hat das Zeug dazu, junge Menschen zu
    inspirieren und für eine Ausbildung zu begeistern - vielen Dank!"

    Für die beiden Erstplatzierten der Deutschen Meisterschaft sowie ein weiteres
    Nachwuchstalent, das direkt von Nationaltrainer Matthias List berufen wird,
    steht noch in diesem Jahr ein weiteres Highlight auf dem Programm: die Aufnahme
    in das Maler Nationalteam. Dort werden sie in den kommenden Jahren zusammen mit
    anderen jungen Malerinnen und Malern für internationale Wettbewerbe, wie die
    EuroSkills 2027 in Düsseldorf, trainieren.

    Pressekontakt:

    V.i.S.d.P. Elena Naser
    Kontakt für weitere Infos:
    mailto:naser@farbe.de
    Telefon +49 (069) 66575-318

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129758/6157374
    OTS: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Deutschlands beste Malerinnen und Maler ausgezeichnet Isabell Masannek aus Nordrhein-Westfalen gewinnt die Deutsche Meisterschaft 2025 (FOTO) Farbe, Kreativität und handwerkliches Talent pur: Vom 10. bis 12. November 2025 trafen sich bei Brillux in Münster die besten Malerinnen und Maler Deutschlands, um bei der Deutschen Meisterschaft 2025 ihr Können unter Beweis zu stellen. Zwei Tage …