Isabell Masannek aus Nordrhein-Westfalen gewinnt die Deutsche Meisterschaft 2025 (FOTO)

Frankfurt (ots) - Farbe, Kreativität und handwerkliches Talent pur: Vom 10. bis

12. November 2025 trafen sich bei Brillux in Münster die besten Malerinnen und

Maler Deutschlands, um bei der Deutschen Meisterschaft 2025 ihr Können unter

Beweis zu stellen. Zwei Tage lang wurde lackiert, tapeziert und um jeden Punkt

gekämpft. Am Ende konnte sich die 22-jährige Isabell Masannek aus

Nordrhein-Westfalen gegen die Konkurrenz durchsetzen.



Insgesamt sechs Aufgaben galt es an zwei Wettbewerbstagen für die jungen

Nachwuchstalente zu meistern. So mussten sie unter anderem eine Tapete

fachgerecht anbringen, eine Tür in Weiß und Grau lackieren und ein

anspruchsvolles Design präzise nach Vorgabe umsetzen. Im Speed-Wettbewerb war am

zweiten Tag Schnelligkeit gefragt, während bei der "Freien Technik" eigene

Gestaltungsideen kreativ umgesetzt wurden. Damit verlangte der Wettbewerb den

Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur handwerkliche Präzision, sondern auch

ein hohes Maß an Konzentration und Kreativität ab.





Mit einer überzeugenden Gesamtleistung setzte sich Isabell Masannek, 22, aus

Rietberg in Nordrhein-Westfalen durch und holte den Titel "Deutsche Meisterin

der Maler und Lackierer 2025". Der zweite Platz ging an den 20-jährigen Richard

Barsch aus Sachsen, Platz 3 belegte der 19-jährige Jonas Schneegans aus

Niedersachsen. Den Sonderpreis "Die gute Form" für ihr besonderes

Gestaltungskonzept gewann Isabell Masannek. Ihr ansprechendes Design mit

Goldapplikation zeigte einen Fahrradfahrer in hellblau vor dunklem Hintergrund

sowie den Schriftzug "Münster", passend zum Austragungsort der Deutschen

Meisterschaft.



In der feierlichen Siegerehrung am 12. November lobte Holger Jentz, Vorsitzender

des Bildungsausschusses des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz die

Leistung der Teilnehmenden: "Sie haben eindrucksvoll gezeigt, dass Sie zu den

Besten in Deutschland gehören. Darauf können Sie stolz sein! Behalten Sie sich

Ihre Begeisterung und Ihren Ehrgeiz bei, denn Sie sind die Zukunft unseres

Handwerks."



"Der Wettbewerb hat uns allen erneut verdeutlicht, welch enormes Potenzial in

unserem Malernachwuchs steckt", schloss sich Marius Marburger den Worten seines

Vorredners an. Eine Feststellung, die den Leiter der Brillux Nachwuchsinitiative

"Deine Zukunft ist bunt" optimistisch in die Zukunft blicken lässt: "Ihr habt

gezeigt: Das Maler- und Lackiererhandwerk ist eines der kreativsten und

vielfältigsten überhaupt. Euer Vorbild hat das Zeug dazu, junge Menschen zu

inspirieren und für eine Ausbildung zu begeistern - vielen Dank!"



Für die beiden Erstplatzierten der Deutschen Meisterschaft sowie ein weiteres

Nachwuchstalent, das direkt von Nationaltrainer Matthias List berufen wird,

steht noch in diesem Jahr ein weiteres Highlight auf dem Programm: die Aufnahme

in das Maler Nationalteam. Dort werden sie in den kommenden Jahren zusammen mit

anderen jungen Malerinnen und Malern für internationale Wettbewerbe, wie die

EuroSkills 2027 in Düsseldorf, trainieren.



