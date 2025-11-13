Deutschlands beste Malerinnen und Maler ausgezeichnet
Isabell Masannek aus Nordrhein-Westfalen gewinnt die Deutsche Meisterschaft 2025 (FOTO)
Frankfurt (ots) - Farbe, Kreativität und handwerkliches Talent pur: Vom 10. bis
12. November 2025 trafen sich bei Brillux in Münster die besten Malerinnen und
Maler Deutschlands, um bei der Deutschen Meisterschaft 2025 ihr Können unter
Beweis zu stellen. Zwei Tage lang wurde lackiert, tapeziert und um jeden Punkt
gekämpft. Am Ende konnte sich die 22-jährige Isabell Masannek aus
Nordrhein-Westfalen gegen die Konkurrenz durchsetzen.
Insgesamt sechs Aufgaben galt es an zwei Wettbewerbstagen für die jungen
Nachwuchstalente zu meistern. So mussten sie unter anderem eine Tapete
fachgerecht anbringen, eine Tür in Weiß und Grau lackieren und ein
anspruchsvolles Design präzise nach Vorgabe umsetzen. Im Speed-Wettbewerb war am
zweiten Tag Schnelligkeit gefragt, während bei der "Freien Technik" eigene
Gestaltungsideen kreativ umgesetzt wurden. Damit verlangte der Wettbewerb den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern nicht nur handwerkliche Präzision, sondern auch
ein hohes Maß an Konzentration und Kreativität ab.
Mit einer überzeugenden Gesamtleistung setzte sich Isabell Masannek, 22, aus
Rietberg in Nordrhein-Westfalen durch und holte den Titel "Deutsche Meisterin
der Maler und Lackierer 2025". Der zweite Platz ging an den 20-jährigen Richard
Barsch aus Sachsen, Platz 3 belegte der 19-jährige Jonas Schneegans aus
Niedersachsen. Den Sonderpreis "Die gute Form" für ihr besonderes
Gestaltungskonzept gewann Isabell Masannek. Ihr ansprechendes Design mit
Goldapplikation zeigte einen Fahrradfahrer in hellblau vor dunklem Hintergrund
sowie den Schriftzug "Münster", passend zum Austragungsort der Deutschen
Meisterschaft.
In der feierlichen Siegerehrung am 12. November lobte Holger Jentz, Vorsitzender
des Bildungsausschusses des Bundesverbandes Farbe Gestaltung Bautenschutz die
Leistung der Teilnehmenden: "Sie haben eindrucksvoll gezeigt, dass Sie zu den
Besten in Deutschland gehören. Darauf können Sie stolz sein! Behalten Sie sich
Ihre Begeisterung und Ihren Ehrgeiz bei, denn Sie sind die Zukunft unseres
Handwerks."
"Der Wettbewerb hat uns allen erneut verdeutlicht, welch enormes Potenzial in
unserem Malernachwuchs steckt", schloss sich Marius Marburger den Worten seines
Vorredners an. Eine Feststellung, die den Leiter der Brillux Nachwuchsinitiative
"Deine Zukunft ist bunt" optimistisch in die Zukunft blicken lässt: "Ihr habt
gezeigt: Das Maler- und Lackiererhandwerk ist eines der kreativsten und
vielfältigsten überhaupt. Euer Vorbild hat das Zeug dazu, junge Menschen zu
inspirieren und für eine Ausbildung zu begeistern - vielen Dank!"
Für die beiden Erstplatzierten der Deutschen Meisterschaft sowie ein weiteres
Nachwuchstalent, das direkt von Nationaltrainer Matthias List berufen wird,
steht noch in diesem Jahr ein weiteres Highlight auf dem Programm: die Aufnahme
in das Maler Nationalteam. Dort werden sie in den kommenden Jahren zusammen mit
anderen jungen Malerinnen und Malern für internationale Wettbewerbe, wie die
EuroSkills 2027 in Düsseldorf, trainieren.
Pressekontakt:
V.i.S.d.P. Elena Naser
Kontakt für weitere Infos:
mailto:naser@farbe.de
Telefon +49 (069) 66575-318
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129758/6157374
OTS: Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz
