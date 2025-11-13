DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SIEMENS AG auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe im Schlussquartal 2024/25 durchwachsen abgeschnitten und einen enttäuschenden Ergebnisausblick (EPS) auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Gael de-Bray am Donnerstag. Zudem ziehe sich die Dekonsolidierung der Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers länger als erwartet hin, und es sei weiter unklar, wie diese sich steuerlich auswirken werde./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,62 % und einem Kurs von 238,5EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Gael de-Bray

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



