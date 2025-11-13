Eine Cyberversicherung ist kein Blankoscheck
Jena (ots) - Eine Cyberversicherung kann im Ernstfall finanzielle Schäden
abfedern. Sie entbindet Unternehmen allerdings nicht von ihrer Pflicht,
zeitgemäße IT-Sicherheit zu implementieren. Das ist die zentrale Botschaft des
neuen Whitepapers " Versichert heißt nicht abgesichert - Eine Cyberversicherung
stoppt keine Cyberangriffe
(https://www.eset.com/de/nis2/whitepaper-versichert-vs-abgesichert/) " des
europäischen IT-Sicherheitsherstellers ESET. Das Papier zeigt, warum
Versicherungen ohne technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nicht
greifen und wie sie deshalb zum Treiber für bessere Cybersicherheit werden.
Zudem gibt die Autorin eine Checkliste mit, die Unternehmen hilft, ihre IT
Security an Versicherungsvorgaben anzupassen.
Mit dem Whitepaper möchte der Hersteller Unternehmen über die Anforderungen von
Versicherern informieren und die möglichen Synergien zwischen Cybersicherheit
und -versicherungen verdeutlichen.
abfedern. Sie entbindet Unternehmen allerdings nicht von ihrer Pflicht,
zeitgemäße IT-Sicherheit zu implementieren. Das ist die zentrale Botschaft des
neuen Whitepapers " Versichert heißt nicht abgesichert - Eine Cyberversicherung
stoppt keine Cyberangriffe
(https://www.eset.com/de/nis2/whitepaper-versichert-vs-abgesichert/) " des
europäischen IT-Sicherheitsherstellers ESET. Das Papier zeigt, warum
Versicherungen ohne technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nicht
greifen und wie sie deshalb zum Treiber für bessere Cybersicherheit werden.
Zudem gibt die Autorin eine Checkliste mit, die Unternehmen hilft, ihre IT
Security an Versicherungsvorgaben anzupassen.
Mit dem Whitepaper möchte der Hersteller Unternehmen über die Anforderungen von
Versicherern informieren und die möglichen Synergien zwischen Cybersicherheit
und -versicherungen verdeutlichen.
"Auch wenn Unternehmen eine Cyberversicherung abgeschlossen haben, sind sie
nicht automatisch im Schadenfall geschützt", warnt Maik Wetzel, Strategic
Business Development Director bei ESET Deutschland. "Sie hilft nur dann, wenn
das Unternehmen auch nach Abschluss der Police sein IT-Sicherheitsniveau
konstant hochhält: Andernfalls droht bei einem Sicherheitsvorfall der Verlust
des Versicherungsschutzes."
IT-Sicherheit als Voraussetzung für Versicherungsschutz
Versicherer verlangen zunehmend konkrete Nachweise über funktionierende
Sicherheitskonzepte. Dazu gehören etwa eine Multi-Faktor-Authentifizierung,
Backup-Strategien oder Awareness-Schulungen. Zugleich erhöhen europäische
Vorgaben wie NIS2, DORA und der Cyber Resilience Act den Druck auf Unternehmen.
Regulierungen und Versicherer wirken daher von beiden Seiten auf Organisationen
ein. Was nach einer Herausforderung für Unternehmen klingt, härtet schließlich
die Sicherheit und Resilienz bei Angriffen.
"Cyberversicherungen können als Katalysator für die IT-Sicherheit von
Unternehmen fungieren: Indem Versicherer die IT-Infrastruktur potenzieller
Versicherungsnehmer überprüfen, machen sie Lücken schon im Vorhinein sichtbar.
Unternehmen haben somit Gelegenheit, ihre IT-Sicherheit auf ein angemessenes
Niveau zu heben", sagt Wetzel.
Sicherheit beginnt schon vor der Versicherung
Als europäischer Hersteller mit über 30 Jahren Erfahrung setzt ESET auf einen
klaren Grundsatz: IT-Sicherheit ist die Basis jeder Resilienz. Mit Lösungen von
Endpoint Protection über Managed Detections and Response (MDR) bis hin zu Threat
Intelligence unterstützt ESET Unternehmen aller Größen dabei, Sicherheitslücken
zu schließen - und so wirklich abgesichert zu sein.
"Made in EU" stärkt Vertrauen und Versicherbarkeit
Europäische Lösungen genießen wachsendes Vertrauen. Laut einer aktuellen ESET
Studie (https://www.eset.com/at/about/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung
en/eset-umfrage-mehrheit-deutscher-unternehmen-setzt-bei-der-it-sicherheit-auf-m
ade-in-eu/?srsltid=AfmBOortQHoOIQsTsUUFOu5OTFRkV6N2Rv88rkXh9oZRCh2_KJORIg-o)
bevorzugen drei Viertel der deutschen Unternehmen IT-Sicherheitsprodukte "Made
in EU".
Sie erfüllen oft bereits viele der Sicherheitsanforderungen, die für den
Abschluss einer Cyber-Police relevant sind, von Datenschutz bis Compliance. Das
reduziert Risiken und stärkt langfristig das Vertrauen zwischen Versicherern und
Kunden.
Mindestanforderungen? Abgehakt!
Die Autorin fügt dem Whitepaper noch eine nützliche Checkliste an, mit der
Unternehmen ihre eigene Versicherungswürdigkeit und ihr IT-Sicherheitsniveau
einschätzen können. Dazu gehören u. a.:
- Mindestanforderungen der Versicherer
- Regulatorische Vorgaben
- Branchenspezifische Standards
- Überprüfung & Dokumentation
Weitere Informationen zu Kernanforderungen, zusätzlichen Technologien und
sicherheitsrelevanten Praktiken runden das Papier ab.
Das gesamte Whitepaper ist unter diesem Link
(https://www.eset.com/de/nis2/whitepaper-versichert-vs-abgesichert/) verfügbar.
Pressekontakt:
ESET Deutschland GmbH
Christian Lueg
Head of Communication & PR DACH
+49 (0)3641 3114-269
mailto:christian.lueg@eset.de
Michael Klatte
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-257
mailto:Michael.klatte@eset.de
Philipp Plum
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-141
mailto:Philipp.plum@eset.de
Folgen Sie ESET:
https://www.ESET.de
ESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, Deutschland
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71571/6157377
OTS: ESET Deutschland GmbH
nicht automatisch im Schadenfall geschützt", warnt Maik Wetzel, Strategic
Business Development Director bei ESET Deutschland. "Sie hilft nur dann, wenn
das Unternehmen auch nach Abschluss der Police sein IT-Sicherheitsniveau
konstant hochhält: Andernfalls droht bei einem Sicherheitsvorfall der Verlust
des Versicherungsschutzes."
IT-Sicherheit als Voraussetzung für Versicherungsschutz
Versicherer verlangen zunehmend konkrete Nachweise über funktionierende
Sicherheitskonzepte. Dazu gehören etwa eine Multi-Faktor-Authentifizierung,
Backup-Strategien oder Awareness-Schulungen. Zugleich erhöhen europäische
Vorgaben wie NIS2, DORA und der Cyber Resilience Act den Druck auf Unternehmen.
Regulierungen und Versicherer wirken daher von beiden Seiten auf Organisationen
ein. Was nach einer Herausforderung für Unternehmen klingt, härtet schließlich
die Sicherheit und Resilienz bei Angriffen.
"Cyberversicherungen können als Katalysator für die IT-Sicherheit von
Unternehmen fungieren: Indem Versicherer die IT-Infrastruktur potenzieller
Versicherungsnehmer überprüfen, machen sie Lücken schon im Vorhinein sichtbar.
Unternehmen haben somit Gelegenheit, ihre IT-Sicherheit auf ein angemessenes
Niveau zu heben", sagt Wetzel.
Sicherheit beginnt schon vor der Versicherung
Als europäischer Hersteller mit über 30 Jahren Erfahrung setzt ESET auf einen
klaren Grundsatz: IT-Sicherheit ist die Basis jeder Resilienz. Mit Lösungen von
Endpoint Protection über Managed Detections and Response (MDR) bis hin zu Threat
Intelligence unterstützt ESET Unternehmen aller Größen dabei, Sicherheitslücken
zu schließen - und so wirklich abgesichert zu sein.
"Made in EU" stärkt Vertrauen und Versicherbarkeit
Europäische Lösungen genießen wachsendes Vertrauen. Laut einer aktuellen ESET
Studie (https://www.eset.com/at/about/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung
en/eset-umfrage-mehrheit-deutscher-unternehmen-setzt-bei-der-it-sicherheit-auf-m
ade-in-eu/?srsltid=AfmBOortQHoOIQsTsUUFOu5OTFRkV6N2Rv88rkXh9oZRCh2_KJORIg-o)
bevorzugen drei Viertel der deutschen Unternehmen IT-Sicherheitsprodukte "Made
in EU".
Sie erfüllen oft bereits viele der Sicherheitsanforderungen, die für den
Abschluss einer Cyber-Police relevant sind, von Datenschutz bis Compliance. Das
reduziert Risiken und stärkt langfristig das Vertrauen zwischen Versicherern und
Kunden.
Mindestanforderungen? Abgehakt!
Die Autorin fügt dem Whitepaper noch eine nützliche Checkliste an, mit der
Unternehmen ihre eigene Versicherungswürdigkeit und ihr IT-Sicherheitsniveau
einschätzen können. Dazu gehören u. a.:
- Mindestanforderungen der Versicherer
- Regulatorische Vorgaben
- Branchenspezifische Standards
- Überprüfung & Dokumentation
Weitere Informationen zu Kernanforderungen, zusätzlichen Technologien und
sicherheitsrelevanten Praktiken runden das Papier ab.
Das gesamte Whitepaper ist unter diesem Link
(https://www.eset.com/de/nis2/whitepaper-versichert-vs-abgesichert/) verfügbar.
Pressekontakt:
ESET Deutschland GmbH
Christian Lueg
Head of Communication & PR DACH
+49 (0)3641 3114-269
mailto:christian.lueg@eset.de
Michael Klatte
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-257
mailto:Michael.klatte@eset.de
Philipp Plum
PR Manager DACH
+49 (0)3641 3114-141
mailto:Philipp.plum@eset.de
Folgen Sie ESET:
https://www.ESET.de
ESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, Deutschland
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71571/6157377
OTS: ESET Deutschland GmbH
Autor folgen