    Eine Cyberversicherung ist kein Blankoscheck

    Jena (ots) - Eine Cyberversicherung kann im Ernstfall finanzielle Schäden
    abfedern. Sie entbindet Unternehmen allerdings nicht von ihrer Pflicht,
    zeitgemäße IT-Sicherheit zu implementieren. Das ist die zentrale Botschaft des
    neuen Whitepapers " Versichert heißt nicht abgesichert - Eine Cyberversicherung
    stoppt keine Cyberangriffe
    (https://www.eset.com/de/nis2/whitepaper-versichert-vs-abgesichert/) " des
    europäischen IT-Sicherheitsherstellers ESET. Das Papier zeigt, warum
    Versicherungen ohne technische und organisatorische Schutzmaßnahmen nicht
    greifen und wie sie deshalb zum Treiber für bessere Cybersicherheit werden.
    Zudem gibt die Autorin eine Checkliste mit, die Unternehmen hilft, ihre IT
    Security an Versicherungsvorgaben anzupassen.

    Mit dem Whitepaper möchte der Hersteller Unternehmen über die Anforderungen von
    Versicherern informieren und die möglichen Synergien zwischen Cybersicherheit
    und -versicherungen verdeutlichen.

    "Auch wenn Unternehmen eine Cyberversicherung abgeschlossen haben, sind sie
    nicht automatisch im Schadenfall geschützt", warnt Maik Wetzel, Strategic
    Business Development Director bei ESET Deutschland. "Sie hilft nur dann, wenn
    das Unternehmen auch nach Abschluss der Police sein IT-Sicherheitsniveau
    konstant hochhält: Andernfalls droht bei einem Sicherheitsvorfall der Verlust
    des Versicherungsschutzes."

    IT-Sicherheit als Voraussetzung für Versicherungsschutz

    Versicherer verlangen zunehmend konkrete Nachweise über funktionierende
    Sicherheitskonzepte. Dazu gehören etwa eine Multi-Faktor-Authentifizierung,
    Backup-Strategien oder Awareness-Schulungen. Zugleich erhöhen europäische
    Vorgaben wie NIS2, DORA und der Cyber Resilience Act den Druck auf Unternehmen.
    Regulierungen und Versicherer wirken daher von beiden Seiten auf Organisationen
    ein. Was nach einer Herausforderung für Unternehmen klingt, härtet schließlich
    die Sicherheit und Resilienz bei Angriffen.

    "Cyberversicherungen können als Katalysator für die IT-Sicherheit von
    Unternehmen fungieren: Indem Versicherer die IT-Infrastruktur potenzieller
    Versicherungsnehmer überprüfen, machen sie Lücken schon im Vorhinein sichtbar.
    Unternehmen haben somit Gelegenheit, ihre IT-Sicherheit auf ein angemessenes
    Niveau zu heben", sagt Wetzel.

    Sicherheit beginnt schon vor der Versicherung

    Als europäischer Hersteller mit über 30 Jahren Erfahrung setzt ESET auf einen
    klaren Grundsatz: IT-Sicherheit ist die Basis jeder Resilienz. Mit Lösungen von
    Endpoint Protection über Managed Detections and Response (MDR) bis hin zu Threat
    Intelligence unterstützt ESET Unternehmen aller Größen dabei, Sicherheitslücken
    zu schließen - und so wirklich abgesichert zu sein.

    "Made in EU" stärkt Vertrauen und Versicherbarkeit

    Europäische Lösungen genießen wachsendes Vertrauen. Laut einer aktuellen ESET
    Studie (https://www.eset.com/at/about/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung
    en/eset-umfrage-mehrheit-deutscher-unternehmen-setzt-bei-der-it-sicherheit-auf-m
    ade-in-eu/?srsltid=AfmBOortQHoOIQsTsUUFOu5OTFRkV6N2Rv88rkXh9oZRCh2_KJORIg-o)
    bevorzugen drei Viertel der deutschen Unternehmen IT-Sicherheitsprodukte "Made
    in EU".

    Sie erfüllen oft bereits viele der Sicherheitsanforderungen, die für den
    Abschluss einer Cyber-Police relevant sind, von Datenschutz bis Compliance. Das
    reduziert Risiken und stärkt langfristig das Vertrauen zwischen Versicherern und
    Kunden.

    Mindestanforderungen? Abgehakt!

    Die Autorin fügt dem Whitepaper noch eine nützliche Checkliste an, mit der
    Unternehmen ihre eigene Versicherungswürdigkeit und ihr IT-Sicherheitsniveau
    einschätzen können. Dazu gehören u. a.:

    - Mindestanforderungen der Versicherer
    - Regulatorische Vorgaben
    - Branchenspezifische Standards
    - Überprüfung & Dokumentation

    Weitere Informationen zu Kernanforderungen, zusätzlichen Technologien und
    sicherheitsrelevanten Praktiken runden das Papier ab.

    Das gesamte Whitepaper ist unter diesem Link
    (https://www.eset.com/de/nis2/whitepaper-versichert-vs-abgesichert/) verfügbar.

    Pressekontakt:

    ESET Deutschland GmbH

    Christian Lueg
    Head of Communication & PR DACH
    +49 (0)3641 3114-269
    mailto:christian.lueg@eset.de

    Michael Klatte
    PR Manager DACH
    +49 (0)3641 3114-257
    mailto:Michael.klatte@eset.de

    Philipp Plum
    PR Manager DACH
    +49 (0)3641 3114-141
    mailto:Philipp.plum@eset.de


    Folgen Sie ESET:
    https://www.ESET.de

    ESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, Deutschland

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/71571/6157377
    OTS: ESET Deutschland GmbH




