IBU-tec: Ergebnisprognose 2025 steigt, Umsatzprognose optimiert!
IBU-tec advanced materials AG verzeichnet beeindruckende Fortschritte: Die Prognosen für 2025 wurden angehoben, angetrieben durch das florierende Batteriegeschäft und neue Verträge mit PowerCo SE.
- IBU-tec advanced materials AG hebt die Ergebnisprognose für 2025 auf eine EBITDA-Marge von 10,5 – 11,0 % an (zuvor 7,0 – 9,0 %).
- Die Umsatzprognose für 2025 wird auf 44,5 – 45,0 Mio. Euro eingegrenzt (zuvor 43,0 – 45,0 Mio. Euro).
- Das starke Batteriegeschäft hat sich im 2. Halbjahr 2025 beschleunigt und wird als Treiber der positiven Entwicklung angesehen.
- Verträge mit PowerCo SE, die im Oktober 2025 abgeschlossen wurden, werden ab 2027 signifikante Umsatz- und Ergebnisbeiträge liefern.
- Für das 2. Halbjahr 2025 wird ein EBITDA-Sprung auf 2,7 – 3,0 Mio. Euro erwartet, nach 0,9 Mio. Euro im 2. Halbjahr 2024.
- Eine mittelfristige Umsatz- und Ergebnisplanung wird auf Basis der neuen Verträge und Entwicklungen im Batteriebereich erarbeitet und voraussichtlich Anfang 2026 veröffentlicht.
Der Kurs von IBU-tec advanced materials lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,325EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,60 % im Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,450EUR das entspricht einem Plus von +0,65 % seit der Veröffentlichung.
