Trading-App tradegate.direct ist zum zweiten Mal Kostensieger (FOTO)

Nachfolgend wieder die Umsätze der Börsenplätze Xetra, Frankfurt, Tradegate, L&S, Gettex und der EIX für den Monat Oktober 2025.

Für die L&S Zahlen vielen Dank @ , für die Gettex und EIX Zahlen vielen Dank @





In der nachfolgenden Darstellung zunächst die Handelsplätze Xetra/FRA/TG. In den letzten beiden Spalten fließen aber auch die Umsätze der L&S(L&S-EX und L&S-TC)/Gettex/EIX mit ein





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/6885/board/20251105174515-m10-2025.png





In der nachfolgenden Darstellung werden die Handelsplätze L&S(L&S-EX und L&S-TC)/Gettex/EIX verglichen. In den letzten drei Spalten fließen auch die Umsätze auf Xetra/FRA/TG mit ein.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/6885/board/20251105174531-m10-2025-ls.png





Anbei die Quellen welche zur Erstellung der Übersichten herangezogen wurden:

https://www.tradegate.de/docs/251105_TG_Oktober.pdf

https://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-de/instrumente-statistiken/statistiken/kassamarktstatistiken/monatsstatistiken-kassamarkt

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cqz7R4EVuQwO6YbupM-AhqG1S7fNNqiAJ5iXCt74GpE

Sowie für die Gettex und EIX Zahlen eine Auswertung von @



