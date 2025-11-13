    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTradegate Wertpapierhandelsbank AktievorwärtsNachrichten zu Tradegate Wertpapierhandelsbank

    Stiftung Warentest Finanzen

    Trading-App tradegate.direct ist zum zweiten Mal Kostensieger (FOTO)

    Berlin (ots) - Die noch junge Trading-App tradegate.direct wird bereits im
    zweiten Jahr in Folge von Stiftung Warentest Finanzen als "Kostensieger"
    ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025).

    Zum Hintergrund: Die Trading-App der Berliner Tradegate AG ermöglicht
    Privatanlegern den direkten Zugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester
    Retail-Börse. Die Nutzer handeln damit kostenfrei direkt an der Börse. Lediglich
    marktübliche Spreads können anfallen.

    Karsten Haesen, Vorstand der Tradegate AG und verantwortlich für
    tradegate.direct , freut sich über die erneute Auszeichnung:

    "Dass tradegate.direct von Stiftung Warentest Finanzen erneut als Kostensieger
    ausgezeichnet wurde, bestätigt einmal mehr unser Angebot: Wir bieten
    Privatanlegern den gleichen kostenfreien Börsenzugang und dieselbe
    Handelsqualität an, die professionelle Anleger seit Jahren nutzen."

    Und weiter: "Der direkte Handel an der Tradegate Exchange ist besonders für
    Privatanleger interessant, die dauerhaft kostenfrei handeln möchten - und deren
    Hausbanken noch keinen Zugang zur Tradegate Exchange haben."

    Stiftung Warentest Finanzen - Testergebnisse im Detail

    Stiftung Warentest Finanzen hat diesmal 43 Depot-Modelle getestet, darunter
    bundesweite Filialbanken, Direktbanken sowie Online- und Neo-Broker.

    tradegate.direct wurde dabei folgendermaßen bewertet:

    Kostensieger in den Depotgrößen "kleines Depot (12.000 Euro)", "mittleres Depot
    (50.000 Euro)" und "großes Depot (150.000 Euro)".

    Der gesamte Testbericht ist in "Stiftung Warentest Finanzen" (Dezember-Ausgabe
    2025) sowie online nachzulesen (Bezahlschranke) unter
    https://www.test.de/Depotkosten-im-Vergleich-4864312-0/

    tradegate.direct in wenigen Minuten downloaden unter http://www.tradegate.direct

    tradegate.direct auf einen Blick

    - Kostenfreie Trading-App für aktive Privatanleger
    - Direkter Handel an der Tradegate Exchange, Europas liquidester Retail-Börse
    - 0 Euro pro Trade, dauerhaft kostenfrei (marktübliche Spreads können anfallen)
    - Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22.00 Uhr
    - Alle gängigen sowie intelligente Ordertypen: Market, Limit, Stop (Limit), OCO
    (Limit), Trailing Stop (Limit)
    - Individuell steuerbare Watchlisten
    - Performance-Analysen wie in der Vermögensverwaltung Realtime-Kurse für Handel,
    Watchlisten und Performance-Rechnung
    - Kapitalmaßnahmen direkt in der App anweisen und verwalten
    - Zwei gebührenfreie Depots inklusive Verrechnungskonto
    - Depoteröffnung voll digital in ca. 10 Minuten möglich
    - Kompatibel für Smartphone, Tablet, Desktop
    - Einbettung in Multi-Brokerage-Plattform stock3

    Die Vollbanklizenz der Tradegate AG gewährleistet höchste Sicherheit für
    Kundendaten und Kundenkapital.

    Handelsuniversum von tradegate.direct (Stand November 2025)

    - 7.000+ Aktien
    - 4.000+ ETPs
    - 5.000+ Mini Futures

    Pressekontakt:

    Jakob Richter
    Redgert Comms
    E-Mail: mailto:jakob.richter@redgertcomms.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180006/6157392
    OTS: tradegate.direct


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
