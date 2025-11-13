Stiftung Warentest Finanzen
Trading-App tradegate.direct ist zum zweiten Mal Kostensieger (FOTO)
zweiten Jahr in Folge von Stiftung Warentest Finanzen als "Kostensieger"
ausgezeichnet (Ausgabe 12/2025).
Zum Hintergrund: Die Trading-App der Berliner Tradegate AG ermöglicht
Privatanlegern den direkten Zugang zur Tradegate Exchange, Europas liquidester
Retail-Börse. Die Nutzer handeln damit kostenfrei direkt an der Börse. Lediglich
marktübliche Spreads können anfallen.
tradegate.direct , freut sich über die erneute Auszeichnung:
"Dass tradegate.direct von Stiftung Warentest Finanzen erneut als Kostensieger
ausgezeichnet wurde, bestätigt einmal mehr unser Angebot: Wir bieten
Privatanlegern den gleichen kostenfreien Börsenzugang und dieselbe
Handelsqualität an, die professionelle Anleger seit Jahren nutzen."
Und weiter: "Der direkte Handel an der Tradegate Exchange ist besonders für
Privatanleger interessant, die dauerhaft kostenfrei handeln möchten - und deren
Hausbanken noch keinen Zugang zur Tradegate Exchange haben."
Stiftung Warentest Finanzen - Testergebnisse im Detail
Stiftung Warentest Finanzen hat diesmal 43 Depot-Modelle getestet, darunter
bundesweite Filialbanken, Direktbanken sowie Online- und Neo-Broker.
tradegate.direct wurde dabei folgendermaßen bewertet:
Kostensieger in den Depotgrößen "kleines Depot (12.000 Euro)", "mittleres Depot
(50.000 Euro)" und "großes Depot (150.000 Euro)".
Der gesamte Testbericht ist in "Stiftung Warentest Finanzen" (Dezember-Ausgabe
2025) sowie online nachzulesen (Bezahlschranke) unter
https://www.test.de/Depotkosten-im-Vergleich-4864312-0/
tradegate.direct in wenigen Minuten downloaden unter http://www.tradegate.direct
tradegate.direct auf einen Blick
- Kostenfreie Trading-App für aktive Privatanleger
- Direkter Handel an der Tradegate Exchange, Europas liquidester Retail-Börse
- 0 Euro pro Trade, dauerhaft kostenfrei (marktübliche Spreads können anfallen)
- Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22.00 Uhr
- Alle gängigen sowie intelligente Ordertypen: Market, Limit, Stop (Limit), OCO
(Limit), Trailing Stop (Limit)
- Individuell steuerbare Watchlisten
- Performance-Analysen wie in der Vermögensverwaltung Realtime-Kurse für Handel,
Watchlisten und Performance-Rechnung
- Kapitalmaßnahmen direkt in der App anweisen und verwalten
- Zwei gebührenfreie Depots inklusive Verrechnungskonto
- Depoteröffnung voll digital in ca. 10 Minuten möglich
- Kompatibel für Smartphone, Tablet, Desktop
- Einbettung in Multi-Brokerage-Plattform stock3
Die Vollbanklizenz der Tradegate AG gewährleistet höchste Sicherheit für
Kundendaten und Kundenkapital.
Handelsuniversum von tradegate.direct (Stand November 2025)
- 7.000+ Aktien
- 4.000+ ETPs
- 5.000+ Mini Futures
Pressekontakt:
Jakob Richter
Redgert Comms
E-Mail: mailto:jakob.richter@redgertcomms.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180006/6157392
OTS: tradegate.direct
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Tradegate Wertpapierhandelsbank - 521690 - DE0005216907
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Tradegate Wertpapierhandelsbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nachfolgend wieder die Umsätze der Börsenplätze Xetra, Frankfurt, Tradegate, L&S, Gettex und der EIX für den Monat Oktober 2025.
Für die L&S Zahlen vielen Dank @DataMinerT, für die Gettex und EIX Zahlen vielen Dank @ChrisOTN
In der nachfolgenden Darstellung zunächst die Handelsplätze Xetra/FRA/TG. In den letzten beiden Spalten fließen aber auch die Umsätze der L&S(L&S-EX und L&S-TC)/Gettex/EIX mit ein
In der nachfolgenden Darstellung werden die Handelsplätze L&S(L&S-EX und L&S-TC)/Gettex/EIX verglichen. In den letzten drei Spalten fließen auch die Umsätze auf Xetra/FRA/TG mit ein.
Anbei die Quellen welche zur Erstellung der Übersichten herangezogen wurden:
https://www.tradegate.de/docs/251105_TG_Oktober.pdf
https://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-de/instrumente-statistiken/statistiken/kassamarktstatistiken/monatsstatistiken-kassamarkt
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Cqz7R4EVuQwO6YbupM-AhqG1S7fNNqiAJ5iXCt74GpE
Sowie für die Gettex und EIX Zahlen eine Auswertung von @ChrisOTN
https://www.boersen-zeitung.de/banken-finanzen/an-der-boerse-berlin-gehen-die-lichter-aus
Ich hatte mir immer mal wieder gro0e Umsätze notiert, bisher hatte Wirecard am 25.4.2020 den Rekord mit 75.082 Trades, allerdings bei 531 Mio € an Umsatz. Was die Trades betrifft also deutlich drüber und neuer Rekord, beim Umsatz in € bleibt Wirecard in unrühmlicher Erinnerung.