KARL STORZ als Innovationsmotor in THE LÄND (FOTO)

Tuttlingen/Stuttgart (ots) - Das Medizintechnikunternehmen KARL STORZ ist Teil

der internationalen Standortkampagne THE LÄND. Damit zeigt Baden-Württemberg die

Innovationskraft und Lebensqualität des Landes - mit besonderem Fokus auf

internationale Fachkräfte. Das erste Kampagnenvideo aus der neuen Health-Serie,

das in einem hochmodernen Operationssaal von KARL STORZ in Tuttlingen gedreht

wurde, ist ab sofort auf der LinkedIn-Seite von THE LÄND verfügbar.



KARL STORZ als attraktiver Arbeitgeber





Schauplatz der ersten Videoproduktion war ein High-End Operationssaal am

Hauptsitz von KARL STORZ in Tuttlingen - ein eindrucksvolles Beispiel für den

technologischen Fortschritt und die Innovationskraft des international

erfolgreichen Familienunternehmens. Ergänzend dazu wurde ein zweites Video im

Tuttlinger Kindergarten "Haus der Familie" gedreht - einem Ort, der für gelebte

Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht und mit dem KARL STORZ seit vielen

Jahre eine enge Kooperation pflegt. "Wir sind stolz darauf, Teil der

THE-LÄND-Kampagne zu sein und damit zur internationalen Sichtbarkeit und

Attraktivität des Landes Baden-Württembergs beizutragen. Die Filme zeigen nicht

nur unsere Innovationskraft und sorgen für den ein oder anderen Schmunzler,

sondern unterstreichen auch, wie sehr uns das Wohl unserer Mitarbeitenden am

Herzen liegt - und genau das macht uns als Arbeitgeber besonders attraktiv",

sagt Patrick Dury, Personalleiter für Deutschland, Österreich und der Schweiz

bei KARL STORZ.



Tatort-Schauspieler auf dem OP-Tisch zu Gast



Besonders bemerkenswert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KARL STORZ

übernahmen selbst die Rollen vor der Kamera und überzeugten mit authentischem

Auftreten, Schauspiel-Geschick und viel Engagement. Unterstützt wurde das Team

zudem von Georg Schmiechen, dem bekannten Schauspieler und Gesicht der

THE-LÄND-Kampagne, der 2026 auch in einer Tatort-Folge zu sehen ist.

"Innovationen entstehen durch Menschen - deshalb investieren wir nicht nur in

Technologie, sondern vor allem in unsere Mitarbeitenden. Neben attraktiven

Arbeitsbedingungen und gezielter Weiterbildung spielt auch die Vereinbarkeit von

Beruf und Familie eine zentrale Rolle bei uns im Unternehmen", so Dury weiter.

Wer also mehr erfahren möchte, sollte sich die Filme auf den offiziellen

LinkedIn- und Instagram-Kanälen von THE LÄND ansehen. Die erste Folge mit KARL

STORZ (https://www.linkedin.com/posts/karlstorz_the-future-of-surgery-starts-in-

the-l%C3%A4nd-activity-7393942765639716865-BJd-?utm_source=share&utm_medium=memb

er_desktop&rcm=ACoAADGj9gUBMYLq0mJIozjcUaC3cEfAPxRXezM) wurde bereits am 11.

November veröffentlicht, die zweite erscheint am 21. November. Der Personalchef

abschließend: "Unser Unternehmen steht für Innovation, Qualität und eine

mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur - Werte, die auch in den

THE-LÄND-Filmen eindrucksvoll zur Geltung kommen."



Kampagne THE LÄND mit HEALTH auf Erfolgskurs



Um die Wirtschaft zu unterstützen und den Standort Baden-Württemberg kraftvoll

zu präsentieren, wurde die Standortkampagne THE LÄND im Jahr 2021 gelauncht und

löste gleichzeitig die bekannte Werbe- und Sympathiekampagne "Wir können alles.

Außer Hochdeutsch." nach 22 Jahren ab. Seither gewinnt die Aktion kontinuierlich

an Bekanntheit und Beliebtheit - national wie international. Ein zentraler

Bestandteil der Kampagne ist dabei die thematische Sparte HEALTH, in der

ausgewählte Medizintechnikunternehmen, unter anderem KARL STORZ,

Baden-Württemberg auf internationaler Bühne repräsentieren. Ziel ist es, die

Innovationskraft und wirtschaftliche Bedeutung der Branche sichtbar zu machen

und den Standort als führend im Bereich Medizintechnik zu positionieren.



