KARL STORZ als Innovationsmotor in THE LÄND (FOTO)
Tuttlingen/Stuttgart (ots) - Das Medizintechnikunternehmen KARL STORZ ist Teil
der internationalen Standortkampagne THE LÄND. Damit zeigt Baden-Württemberg die
Innovationskraft und Lebensqualität des Landes - mit besonderem Fokus auf
internationale Fachkräfte. Das erste Kampagnenvideo aus der neuen Health-Serie,
das in einem hochmodernen Operationssaal von KARL STORZ in Tuttlingen gedreht
wurde, ist ab sofort auf der LinkedIn-Seite von THE LÄND verfügbar.
KARL STORZ als attraktiver Arbeitgeber
der internationalen Standortkampagne THE LÄND. Damit zeigt Baden-Württemberg die
Innovationskraft und Lebensqualität des Landes - mit besonderem Fokus auf
internationale Fachkräfte. Das erste Kampagnenvideo aus der neuen Health-Serie,
das in einem hochmodernen Operationssaal von KARL STORZ in Tuttlingen gedreht
wurde, ist ab sofort auf der LinkedIn-Seite von THE LÄND verfügbar.
KARL STORZ als attraktiver Arbeitgeber
Schauplatz der ersten Videoproduktion war ein High-End Operationssaal am
Hauptsitz von KARL STORZ in Tuttlingen - ein eindrucksvolles Beispiel für den
technologischen Fortschritt und die Innovationskraft des international
erfolgreichen Familienunternehmens. Ergänzend dazu wurde ein zweites Video im
Tuttlinger Kindergarten "Haus der Familie" gedreht - einem Ort, der für gelebte
Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht und mit dem KARL STORZ seit vielen
Jahre eine enge Kooperation pflegt. "Wir sind stolz darauf, Teil der
THE-LÄND-Kampagne zu sein und damit zur internationalen Sichtbarkeit und
Attraktivität des Landes Baden-Württembergs beizutragen. Die Filme zeigen nicht
nur unsere Innovationskraft und sorgen für den ein oder anderen Schmunzler,
sondern unterstreichen auch, wie sehr uns das Wohl unserer Mitarbeitenden am
Herzen liegt - und genau das macht uns als Arbeitgeber besonders attraktiv",
sagt Patrick Dury, Personalleiter für Deutschland, Österreich und der Schweiz
bei KARL STORZ.
Tatort-Schauspieler auf dem OP-Tisch zu Gast
Besonders bemerkenswert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KARL STORZ
übernahmen selbst die Rollen vor der Kamera und überzeugten mit authentischem
Auftreten, Schauspiel-Geschick und viel Engagement. Unterstützt wurde das Team
zudem von Georg Schmiechen, dem bekannten Schauspieler und Gesicht der
THE-LÄND-Kampagne, der 2026 auch in einer Tatort-Folge zu sehen ist.
"Innovationen entstehen durch Menschen - deshalb investieren wir nicht nur in
Technologie, sondern vor allem in unsere Mitarbeitenden. Neben attraktiven
Arbeitsbedingungen und gezielter Weiterbildung spielt auch die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie eine zentrale Rolle bei uns im Unternehmen", so Dury weiter.
Wer also mehr erfahren möchte, sollte sich die Filme auf den offiziellen
LinkedIn- und Instagram-Kanälen von THE LÄND ansehen. Die erste Folge mit KARL
STORZ (https://www.linkedin.com/posts/karlstorz_the-future-of-surgery-starts-in-
the-l%C3%A4nd-activity-7393942765639716865-BJd-?utm_source=share&utm_medium=memb
er_desktop&rcm=ACoAADGj9gUBMYLq0mJIozjcUaC3cEfAPxRXezM) wurde bereits am 11.
November veröffentlicht, die zweite erscheint am 21. November. Der Personalchef
abschließend: "Unser Unternehmen steht für Innovation, Qualität und eine
mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur - Werte, die auch in den
THE-LÄND-Filmen eindrucksvoll zur Geltung kommen."
Kampagne THE LÄND mit HEALTH auf Erfolgskurs
Um die Wirtschaft zu unterstützen und den Standort Baden-Württemberg kraftvoll
zu präsentieren, wurde die Standortkampagne THE LÄND im Jahr 2021 gelauncht und
löste gleichzeitig die bekannte Werbe- und Sympathiekampagne "Wir können alles.
Außer Hochdeutsch." nach 22 Jahren ab. Seither gewinnt die Aktion kontinuierlich
an Bekanntheit und Beliebtheit - national wie international. Ein zentraler
Bestandteil der Kampagne ist dabei die thematische Sparte HEALTH, in der
ausgewählte Medizintechnikunternehmen, unter anderem KARL STORZ,
Baden-Württemberg auf internationaler Bühne repräsentieren. Ziel ist es, die
Innovationskraft und wirtschaftliche Bedeutung der Branche sichtbar zu machen
und den Standort als führend im Bereich Medizintechnik zu positionieren.
Pressekontakt:
Anne Lenze, Communication & PR Manager
Mobil: +49 151-14199292
E-Mail: mailto:presse@karlstorz.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175967/6157394
OTS: KARL STORZ SE & Co. KG
Hauptsitz von KARL STORZ in Tuttlingen - ein eindrucksvolles Beispiel für den
technologischen Fortschritt und die Innovationskraft des international
erfolgreichen Familienunternehmens. Ergänzend dazu wurde ein zweites Video im
Tuttlinger Kindergarten "Haus der Familie" gedreht - einem Ort, der für gelebte
Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht und mit dem KARL STORZ seit vielen
Jahre eine enge Kooperation pflegt. "Wir sind stolz darauf, Teil der
THE-LÄND-Kampagne zu sein und damit zur internationalen Sichtbarkeit und
Attraktivität des Landes Baden-Württembergs beizutragen. Die Filme zeigen nicht
nur unsere Innovationskraft und sorgen für den ein oder anderen Schmunzler,
sondern unterstreichen auch, wie sehr uns das Wohl unserer Mitarbeitenden am
Herzen liegt - und genau das macht uns als Arbeitgeber besonders attraktiv",
sagt Patrick Dury, Personalleiter für Deutschland, Österreich und der Schweiz
bei KARL STORZ.
Tatort-Schauspieler auf dem OP-Tisch zu Gast
Besonders bemerkenswert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KARL STORZ
übernahmen selbst die Rollen vor der Kamera und überzeugten mit authentischem
Auftreten, Schauspiel-Geschick und viel Engagement. Unterstützt wurde das Team
zudem von Georg Schmiechen, dem bekannten Schauspieler und Gesicht der
THE-LÄND-Kampagne, der 2026 auch in einer Tatort-Folge zu sehen ist.
"Innovationen entstehen durch Menschen - deshalb investieren wir nicht nur in
Technologie, sondern vor allem in unsere Mitarbeitenden. Neben attraktiven
Arbeitsbedingungen und gezielter Weiterbildung spielt auch die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie eine zentrale Rolle bei uns im Unternehmen", so Dury weiter.
Wer also mehr erfahren möchte, sollte sich die Filme auf den offiziellen
LinkedIn- und Instagram-Kanälen von THE LÄND ansehen. Die erste Folge mit KARL
STORZ (https://www.linkedin.com/posts/karlstorz_the-future-of-surgery-starts-in-
the-l%C3%A4nd-activity-7393942765639716865-BJd-?utm_source=share&utm_medium=memb
er_desktop&rcm=ACoAADGj9gUBMYLq0mJIozjcUaC3cEfAPxRXezM) wurde bereits am 11.
November veröffentlicht, die zweite erscheint am 21. November. Der Personalchef
abschließend: "Unser Unternehmen steht für Innovation, Qualität und eine
mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur - Werte, die auch in den
THE-LÄND-Filmen eindrucksvoll zur Geltung kommen."
Kampagne THE LÄND mit HEALTH auf Erfolgskurs
Um die Wirtschaft zu unterstützen und den Standort Baden-Württemberg kraftvoll
zu präsentieren, wurde die Standortkampagne THE LÄND im Jahr 2021 gelauncht und
löste gleichzeitig die bekannte Werbe- und Sympathiekampagne "Wir können alles.
Außer Hochdeutsch." nach 22 Jahren ab. Seither gewinnt die Aktion kontinuierlich
an Bekanntheit und Beliebtheit - national wie international. Ein zentraler
Bestandteil der Kampagne ist dabei die thematische Sparte HEALTH, in der
ausgewählte Medizintechnikunternehmen, unter anderem KARL STORZ,
Baden-Württemberg auf internationaler Bühne repräsentieren. Ziel ist es, die
Innovationskraft und wirtschaftliche Bedeutung der Branche sichtbar zu machen
und den Standort als führend im Bereich Medizintechnik zu positionieren.
Pressekontakt:
Anne Lenze, Communication & PR Manager
Mobil: +49 151-14199292
E-Mail: mailto:presse@karlstorz.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175967/6157394
OTS: KARL STORZ SE & Co. KG
Autor folgen