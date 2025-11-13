    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KARL STORZ als Innovationsmotor in THE LÄND (FOTO)

    Tuttlingen/Stuttgart (ots) - Das Medizintechnikunternehmen KARL STORZ ist Teil
    der internationalen Standortkampagne THE LÄND. Damit zeigt Baden-Württemberg die
    Innovationskraft und Lebensqualität des Landes - mit besonderem Fokus auf
    internationale Fachkräfte. Das erste Kampagnenvideo aus der neuen Health-Serie,
    das in einem hochmodernen Operationssaal von KARL STORZ in Tuttlingen gedreht
    wurde, ist ab sofort auf der LinkedIn-Seite von THE LÄND verfügbar.

    KARL STORZ als attraktiver Arbeitgeber

    Schauplatz der ersten Videoproduktion war ein High-End Operationssaal am
    Hauptsitz von KARL STORZ in Tuttlingen - ein eindrucksvolles Beispiel für den
    technologischen Fortschritt und die Innovationskraft des international
    erfolgreichen Familienunternehmens. Ergänzend dazu wurde ein zweites Video im
    Tuttlinger Kindergarten "Haus der Familie" gedreht - einem Ort, der für gelebte
    Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht und mit dem KARL STORZ seit vielen
    Jahre eine enge Kooperation pflegt. "Wir sind stolz darauf, Teil der
    THE-LÄND-Kampagne zu sein und damit zur internationalen Sichtbarkeit und
    Attraktivität des Landes Baden-Württembergs beizutragen. Die Filme zeigen nicht
    nur unsere Innovationskraft und sorgen für den ein oder anderen Schmunzler,
    sondern unterstreichen auch, wie sehr uns das Wohl unserer Mitarbeitenden am
    Herzen liegt - und genau das macht uns als Arbeitgeber besonders attraktiv",
    sagt Patrick Dury, Personalleiter für Deutschland, Österreich und der Schweiz
    bei KARL STORZ.

    Tatort-Schauspieler auf dem OP-Tisch zu Gast

    Besonders bemerkenswert: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von KARL STORZ
    übernahmen selbst die Rollen vor der Kamera und überzeugten mit authentischem
    Auftreten, Schauspiel-Geschick und viel Engagement. Unterstützt wurde das Team
    zudem von Georg Schmiechen, dem bekannten Schauspieler und Gesicht der
    THE-LÄND-Kampagne, der 2026 auch in einer Tatort-Folge zu sehen ist.
    "Innovationen entstehen durch Menschen - deshalb investieren wir nicht nur in
    Technologie, sondern vor allem in unsere Mitarbeitenden. Neben attraktiven
    Arbeitsbedingungen und gezielter Weiterbildung spielt auch die Vereinbarkeit von
    Beruf und Familie eine zentrale Rolle bei uns im Unternehmen", so Dury weiter.
    Wer also mehr erfahren möchte, sollte sich die Filme auf den offiziellen
    LinkedIn- und Instagram-Kanälen von THE LÄND ansehen. Die erste Folge mit KARL
    STORZ (https://www.linkedin.com/posts/karlstorz_the-future-of-surgery-starts-in-
    the-l%C3%A4nd-activity-7393942765639716865-BJd-?utm_source=share&utm_medium=memb
    er_desktop&rcm=ACoAADGj9gUBMYLq0mJIozjcUaC3cEfAPxRXezM) wurde bereits am 11.
    November veröffentlicht, die zweite erscheint am 21. November. Der Personalchef
    abschließend: "Unser Unternehmen steht für Innovation, Qualität und eine
    mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur - Werte, die auch in den
    THE-LÄND-Filmen eindrucksvoll zur Geltung kommen."

    Kampagne THE LÄND mit HEALTH auf Erfolgskurs

    Um die Wirtschaft zu unterstützen und den Standort Baden-Württemberg kraftvoll
    zu präsentieren, wurde die Standortkampagne THE LÄND im Jahr 2021 gelauncht und
    löste gleichzeitig die bekannte Werbe- und Sympathiekampagne "Wir können alles.
    Außer Hochdeutsch." nach 22 Jahren ab. Seither gewinnt die Aktion kontinuierlich
    an Bekanntheit und Beliebtheit - national wie international. Ein zentraler
    Bestandteil der Kampagne ist dabei die thematische Sparte HEALTH, in der
    ausgewählte Medizintechnikunternehmen, unter anderem KARL STORZ,
    Baden-Württemberg auf internationaler Bühne repräsentieren. Ziel ist es, die
    Innovationskraft und wirtschaftliche Bedeutung der Branche sichtbar zu machen
    und den Standort als führend im Bereich Medizintechnik zu positionieren.

    Pressekontakt:

    Anne Lenze, Communication & PR Manager
    Mobil: +49 151-14199292
    E-Mail: mailto:presse@karlstorz.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/175967/6157394
    OTS: KARL STORZ SE & Co. KG




