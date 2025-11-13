    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    WARBURG RESEARCH stuft JENOPTIK AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 31 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn und beim Auftragseingang die Erwartungen übertroffen, schrieb Malte Schaumann in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung der Quartalszahlen. Die Aktien seien aktuell anspruchslos bewertet./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,87 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 32
    Kursziel alt: 31
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



