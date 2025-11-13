Steirische ACCUPOWER-Technologie versorgt neues Schweizer Mautsystem mit mobiler Energie

Graz (ots) - Die Grazer ACCUPOWER liefert die Akku-Technologie für das Schweizer

Das Grazer Unternehmen ACCUPOWER liefert innovative Akku-Technologie für das

Schweizer LKW-Mautsystem und beweist erneut seine international führende Rolle

in der Entwicklung von High-Tech-Spezial-Akkulösungen.





Das Grazer Unternehmen ACCUPOWER liefert innovative Akku-Technologie für das

Schweizer LKW-Mautsystem und beweist erneut seine international führende Rolle

in der Entwicklung von High-Tech-Spezial-Akkulösungen.





Erneut bestätigt das Grazer Unternehmen ACCUPOWER seinen Ruf als einer derweltweiten Innovationsführer für High-Tech-Spezial-Akkulösungen: Für das seitKurzem im Betrieb befindliche Schweizer LKW-Kontrollsystem entwickelte ACCUPOWERim Auftrag der Kapsch TrafficCom die Energieversorgung der Videosensoren füralle mobilen Schweizer Erfassungsfahrzeuge. "Unser langjähriges Know-how indiesem Bereich ermöglichte es uns, das Projekt in nur zwei Monaten zurealisieren", sagt Moritz Minarik (30), CEO der ACCUPOWER.An 169 stationären Standorten an den Schweizer Grenzübergängen sowie imLandesinneren werden durch die Videosensorik Kennzeichen sowie Fahrzeugarterfasst. Das stationäre System wird durch 36 mobile Erfassungsfahrzeuge ergänzt,die jederzeit und überall in der Schweiz positioniert werden können. Genau fürdiesen mobilen Einsatz liefert die Grazer ACCUPOWER die notwendigeAkku-Technologie. "Die beson­dere Heraus­for­de­rung war es, einen Akku für denIndoor- und Outdoorbereich zu entwi­ckeln, der die hohen Anfor­de­rungen desKunden, wie zum Beispiel 24 Stunden unterbrechungsfreien Einsatz, erfüllt undtrotz hoher Ener­gie­dichte robust und dennoch mobil bleibt", erklärtACCUPOWER-Projektmanager John Unterweger. Gelöst wurde diese Herausforderung miteinem eigens entwickelten Energieversorgungsset, bestehend aus zwei Smart-Units:zum einen aus dem AccuMotion-Extender mit einer Leistung von 1897 Wattstundenund zum anderen der LogicBox mit der Technologie von Kapsch TrafficCom, die fürdie Ausgabe der Daten sorgt. Dieses Energieversorgungsset wurde mit 7unterschiedlichen Zertifikaten ausgezeichnet und bei der ACCUPOWER in Graz inSerie produziert."Insgesamt haben wir 40 dieser hochtechnologischen Energieversorgungssetkomplett im Haus produziert und an Kapsch TrafficCom geliefert. Diese sind fürdie mobilen Erfassungsfahrzeuge in der Schweiz bereits im Einsatz", sagt ManfredZettl, CSO der ACCUPOWER. An diesem Projekt im Auftrag von Kapsch TrafficComarbeitete ein Entwicklungsteam von rund 10 Personen von der Logistik bis hin zumMarketing. ACCUPOWER-CEO Moritz Minarik: "Wir bedanken uns auch bei KapschTrafficCom für die herausragende Zusammenarbeit und das Vertrauen in unserKnow-how."Über ACCUPOWERDie ACCUPOWER mit Sitz in Graz zählt weltweit zu den Innovationsführern fürHigh-Tech-Spezial-Akkulösungen. Gegründet wurde das Unternehmen 1998. Seit 2022zählt die ACCUPOWER zur MOONS GROUP, die ebenfalls ihren Sitz in Graz hat. CEOist der 30 Jahre junge Steirer Moritz Minarik. Mehr als 90.000Akku-Sonderanfertigungen wurden bislang in 52 unterschiedliche Länder der Weltexportiert. Einen Fokus setzt ACCUPOWER neben der Forschung an neuenInnovationen sowie der Umsetzung für namhafte Unternehmen in aller Welt vorallem auch auf die Nachhaltigkeit. Erst im Frühjahr dieses Jahres hat ACCUPOWERmit NATEC als erstes Unternehmen die Serienreife für industriefähigeNatrium-Ionen-Akkus verkündet, die wesentlich umweltfreundlicher sind alsvergleichsweise Lithium-Ionen-Akkus. "Nachhaltigkeit beginnt immer mit derEntwicklung. Das ist die Zukunft der Akkutechnologie", sagt ACCUPOWER-COOBettina Haberler. Seit 2019 ist man für zukunftsorientiertes und nachhaltigesUmweltmanagement nach internationalen Standards zertifiziert (ISO 14001). Zu denKunden und Partnern zählen weltweit bekannte Marken wie Porsche, AVL, KapschTrafficCom oder Rosenbauer. Am Standort Graz arbeiten 50 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Zum Führungsteam zählt neben CEO Moritz Minarik, COO BettinaHaberler und CSO Manfred Zettl.Zur Schweizer LKW-MautKapsch TrafficCom liefert für die neue Schweizer LKW-Maut die physische unddigitale Infrastruktur sowie die hochmodernen Videosensoren für sämtlicheErfassungsanlagen, um die lückenlose Einhebung der LKW-Abgabe im Land effizientzu ermöglichen. Für die 36 mobilen Erfassungsfahrzeuge kommt dabei dieAkku-Technologie des Grazer Unternehmens ACCUPOWER zum Einsatz.
www.accupower.at
www.moons-group.com