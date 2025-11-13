    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKapsch TrafficCom AktievorwärtsNachrichten zu Kapsch TrafficCom
    Steirische ACCUPOWER-Technologie versorgt neues Schweizer Mautsystem mit mobiler Energie

    Graz (ots) - Die Grazer ACCUPOWER liefert die Akku-Technologie für das Schweizer
    LKW-Mautsystem und beweist erneut seine führende Rolle in der Entwicklung von
    High-Tech-Spezial-Akkulösungen.

    Das Grazer Unternehmen ACCUPOWER liefert innovative Akku-Technologie für das
    Schweizer LKW-Mautsystem und beweist erneut seine international führende Rolle
    in der Entwicklung von High-Tech-Spezial-Akkulösungen.

    Erneut bestätigt das Grazer Unternehmen ACCUPOWER seinen Ruf als einer der
    weltweiten Innovationsführer für High-Tech-Spezial-Akkulösungen: Für das seit
    Kurzem im Betrieb befindliche Schweizer LKW-Kontrollsystem entwickelte ACCUPOWER
    im Auftrag der Kapsch TrafficCom die Energieversorgung der Videosensoren für
    alle mobilen Schweizer Erfassungsfahrzeuge. "Unser langjähriges Know-how in
    diesem Bereich ermöglichte es uns, das Projekt in nur zwei Monaten zu
    realisieren", sagt Moritz Minarik (30), CEO der ACCUPOWER.

    An 169 stationären Standorten an den Schweizer Grenzübergängen sowie im
    Landesinneren werden durch die Videosensorik Kennzeichen sowie Fahrzeugart
    erfasst. Das stationäre System wird durch 36 mobile Erfassungsfahrzeuge ergänzt,
    die jederzeit und überall in der Schweiz positioniert werden können. Genau für
    diesen mobilen Einsatz liefert die Grazer ACCUPOWER die notwendige
    Akku-Technologie. "Die beson­dere Heraus­for­de­rung war es, einen Akku für den
    Indoor- und Outdoorbereich zu entwi­ckeln, der die hohen Anfor­de­rungen des
    Kunden, wie zum Beispiel 24 Stunden unterbrechungsfreien Einsatz, erfüllt und
    trotz hoher Ener­gie­dichte robust und dennoch mobil bleibt", erklärt
    ACCUPOWER-Projektmanager John Unterweger. Gelöst wurde diese Herausforderung mit
    einem eigens entwickelten Energieversorgungsset, bestehend aus zwei Smart-Units:
    zum einen aus dem AccuMotion-Extender mit einer Leistung von 1897 Wattstunden
    und zum anderen der LogicBox mit der Technologie von Kapsch TrafficCom, die für
    die Ausgabe der Daten sorgt. Dieses Energieversorgungsset wurde mit 7
    unterschiedlichen Zertifikaten ausgezeichnet und bei der ACCUPOWER in Graz in
    Serie produziert.

    "Insgesamt haben wir 40 dieser hochtechnologischen Energieversorgungsset
    komplett im Haus produziert und an Kapsch TrafficCom geliefert. Diese sind für
    die mobilen Erfassungsfahrzeuge in der Schweiz bereits im Einsatz", sagt Manfred
    Zettl, CSO der ACCUPOWER. An diesem Projekt im Auftrag von Kapsch TrafficCom
    arbeitete ein Entwicklungsteam von rund 10 Personen von der Logistik bis hin zum
    Marketing. ACCUPOWER-CEO Moritz Minarik: "Wir bedanken uns auch bei Kapsch
    TrafficCom für die herausragende Zusammenarbeit und das Vertrauen in unser
    Know-how."

    Über ACCUPOWER

    Die ACCUPOWER mit Sitz in Graz zählt weltweit zu den Innovationsführern für
    High-Tech-Spezial-Akkulösungen. Gegründet wurde das Unternehmen 1998. Seit 2022
    zählt die ACCUPOWER zur MOONS GROUP, die ebenfalls ihren Sitz in Graz hat. CEO
    ist der 30 Jahre junge Steirer Moritz Minarik. Mehr als 90.000
    Akku-Sonderanfertigungen wurden bislang in 52 unterschiedliche Länder der Welt
    exportiert. Einen Fokus setzt ACCUPOWER neben der Forschung an neuen
    Innovationen sowie der Umsetzung für namhafte Unternehmen in aller Welt vor
    allem auch auf die Nachhaltigkeit. Erst im Frühjahr dieses Jahres hat ACCUPOWER
    mit NATEC als erstes Unternehmen die Serienreife für industriefähige
    Natrium-Ionen-Akkus verkündet, die wesentlich umweltfreundlicher sind als
    vergleichsweise Lithium-Ionen-Akkus. "Nachhaltigkeit beginnt immer mit der
    Entwicklung. Das ist die Zukunft der Akkutechnologie", sagt ACCUPOWER-COO
    Bettina Haberler. Seit 2019 ist man für zukunftsorientiertes und nachhaltiges
    Umweltmanagement nach internationalen Standards zertifiziert (ISO 14001). Zu den
    Kunden und Partnern zählen weltweit bekannte Marken wie Porsche, AVL, Kapsch
    TrafficCom oder Rosenbauer. Am Standort Graz arbeiten 50 Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter. Zum Führungsteam zählt neben CEO Moritz Minarik, COO Bettina
    Haberler und CSO Manfred Zettl.

    Zur Schweizer LKW-Maut

    Kapsch TrafficCom liefert für die neue Schweizer LKW-Maut die physische und
    digitale Infrastruktur sowie die hochmodernen Videosensoren für sämtliche
    Erfassungsanlagen, um die lückenlose Einhebung der LKW-Abgabe im Land effizient
    zu ermöglichen. Für die 36 mobilen Erfassungsfahrzeuge kommt dabei die
    Akku-Technologie des Grazer Unternehmens ACCUPOWER zum Einsatz.

    www.accupower.at

    www.moons-group.com

    Pressekontakt:

    DREAMS HAPPEN Kommunikation
    Telefon: +436605628067
    E-Mail: mailto:office@dreamshappen.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179201/6157404
    OTS: ACCUPOWER


