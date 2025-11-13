Steirische ACCUPOWER-Technologie versorgt neues Schweizer Mautsystem mit mobiler Energie
LKW-Mautsystem und beweist erneut seine führende Rolle in der Entwicklung von
High-Tech-Spezial-Akkulösungen.
Das Grazer Unternehmen ACCUPOWER liefert innovative Akku-Technologie für das
Schweizer LKW-Mautsystem und beweist erneut seine international führende Rolle
in der Entwicklung von High-Tech-Spezial-Akkulösungen.
weltweiten Innovationsführer für High-Tech-Spezial-Akkulösungen: Für das seit
Kurzem im Betrieb befindliche Schweizer LKW-Kontrollsystem entwickelte ACCUPOWER
im Auftrag der Kapsch TrafficCom die Energieversorgung der Videosensoren für
alle mobilen Schweizer Erfassungsfahrzeuge. "Unser langjähriges Know-how in
diesem Bereich ermöglichte es uns, das Projekt in nur zwei Monaten zu
realisieren", sagt Moritz Minarik (30), CEO der ACCUPOWER.
An 169 stationären Standorten an den Schweizer Grenzübergängen sowie im
Landesinneren werden durch die Videosensorik Kennzeichen sowie Fahrzeugart
erfasst. Das stationäre System wird durch 36 mobile Erfassungsfahrzeuge ergänzt,
die jederzeit und überall in der Schweiz positioniert werden können. Genau für
diesen mobilen Einsatz liefert die Grazer ACCUPOWER die notwendige
Akku-Technologie. "Die besondere Herausforderung war es, einen Akku für den
Indoor- und Outdoorbereich zu entwickeln, der die hohen Anforderungen des
Kunden, wie zum Beispiel 24 Stunden unterbrechungsfreien Einsatz, erfüllt und
trotz hoher Energiedichte robust und dennoch mobil bleibt", erklärt
ACCUPOWER-Projektmanager John Unterweger. Gelöst wurde diese Herausforderung mit
einem eigens entwickelten Energieversorgungsset, bestehend aus zwei Smart-Units:
zum einen aus dem AccuMotion-Extender mit einer Leistung von 1897 Wattstunden
und zum anderen der LogicBox mit der Technologie von Kapsch TrafficCom, die für
die Ausgabe der Daten sorgt. Dieses Energieversorgungsset wurde mit 7
unterschiedlichen Zertifikaten ausgezeichnet und bei der ACCUPOWER in Graz in
Serie produziert.
"Insgesamt haben wir 40 dieser hochtechnologischen Energieversorgungsset
komplett im Haus produziert und an Kapsch TrafficCom geliefert. Diese sind für
die mobilen Erfassungsfahrzeuge in der Schweiz bereits im Einsatz", sagt Manfred
Zettl, CSO der ACCUPOWER. An diesem Projekt im Auftrag von Kapsch TrafficCom
arbeitete ein Entwicklungsteam von rund 10 Personen von der Logistik bis hin zum
Marketing. ACCUPOWER-CEO Moritz Minarik: "Wir bedanken uns auch bei Kapsch
TrafficCom für die herausragende Zusammenarbeit und das Vertrauen in unser
Know-how."
Über ACCUPOWER
Die ACCUPOWER mit Sitz in Graz zählt weltweit zu den Innovationsführern für
High-Tech-Spezial-Akkulösungen. Gegründet wurde das Unternehmen 1998. Seit 2022
zählt die ACCUPOWER zur MOONS GROUP, die ebenfalls ihren Sitz in Graz hat. CEO
ist der 30 Jahre junge Steirer Moritz Minarik. Mehr als 90.000
Akku-Sonderanfertigungen wurden bislang in 52 unterschiedliche Länder der Welt
exportiert. Einen Fokus setzt ACCUPOWER neben der Forschung an neuen
Innovationen sowie der Umsetzung für namhafte Unternehmen in aller Welt vor
allem auch auf die Nachhaltigkeit. Erst im Frühjahr dieses Jahres hat ACCUPOWER
mit NATEC als erstes Unternehmen die Serienreife für industriefähige
Natrium-Ionen-Akkus verkündet, die wesentlich umweltfreundlicher sind als
vergleichsweise Lithium-Ionen-Akkus. "Nachhaltigkeit beginnt immer mit der
Entwicklung. Das ist die Zukunft der Akkutechnologie", sagt ACCUPOWER-COO
Bettina Haberler. Seit 2019 ist man für zukunftsorientiertes und nachhaltiges
Umweltmanagement nach internationalen Standards zertifiziert (ISO 14001). Zu den
Kunden und Partnern zählen weltweit bekannte Marken wie Porsche, AVL, Kapsch
TrafficCom oder Rosenbauer. Am Standort Graz arbeiten 50 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Zum Führungsteam zählt neben CEO Moritz Minarik, COO Bettina
Haberler und CSO Manfred Zettl.
Zur Schweizer LKW-Maut
Kapsch TrafficCom liefert für die neue Schweizer LKW-Maut die physische und
digitale Infrastruktur sowie die hochmodernen Videosensoren für sämtliche
Erfassungsanlagen, um die lückenlose Einhebung der LKW-Abgabe im Land effizient
zu ermöglichen. Für die 36 mobilen Erfassungsfahrzeuge kommt dabei die
Akku-Technologie des Grazer Unternehmens ACCUPOWER zum Einsatz.
www.accupower.at
www.moons-group.com
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kapsch TrafficCom - A0MUZU - AT000KAPSCH9
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kapsch TrafficCom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
1Q Zahlen - 2025/26: Ausblick.
Für das Geschäftsjahr 2025/26 rechnet Kapsch TrafficCom aufgrund der Entkonsolidierungen einiger Gesellschaften im vergangenen Geschäftsjahr mit einem geringeren Umsatz als im Vorjahr. Das EBIT wird dennoch über dem Vorjahreswert liegen.
Aus heutiger Sicht erwartet das Management unverändert einen Umsatzrückgang auf rund EUR 510 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) wird unter Berücksichtigung des Mittelzuflusses aus dem Schiedsverfahren mit der Bundesrepublik Deutschland in der Größenordnung von rund EUR 45 Mio. erwartet, wobei zusätzliche positive Einmaleffekte im Laufe des Geschäftsjahres möglich sind.