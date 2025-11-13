NUWAYS stuft INDUS HOLDING AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Beteiligungsgesellschaft habe mit einem überraschend starken bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zu überzeugen gewusst, schrieb Christian Sandherr am Donnerstag im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Dies sei trotz Gegenwinds von den Rohstoffpreisen gelungen./mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:00 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: NUWAYS
Analyst: Christian Sandherr
Analysiertes Unternehmen: INDUS HOLDING AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
