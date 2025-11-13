    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsINDUS Holding AktievorwärtsNachrichten zu INDUS Holding
    225 Aufrufe 225 0 Kommentare 0 Kommentare

    NUWAYS stuft INDUS HOLDING AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Beteiligungsgesellschaft habe mit einem überraschend starken bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zu überzeugen gewusst, schrieb Christian Sandherr am Donnerstag im Nachgang jüngster Quartalszahlen. Dies sei trotz Gegenwinds von den Rohstoffpreisen gelungen./mf/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:00 / MESZ
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:00 / MESZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (13. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: NUWAYS
    Analyst: Christian Sandherr
    Analysiertes Unternehmen: INDUS HOLDING AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 34
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    NUWAYS stuft INDUS HOLDING AG auf 'Buy' Das Analysehaus Nuways hat die Einstufung für Indus Holding mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal der Beteiligungsgesellschaft habe mit einem überraschend starken bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zu überzeugen …